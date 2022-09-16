Найкращі фотографії космосу 2022: перемогла комета Леонарда, інші знімки не менш дивовижні (фото)

Фотографія комети, яку більше ніколи не побачать люди, здобула перший приз на конкурсі "Астрономічний фотограф року".

Related video

Зображення комети Леонарда, на якій видно її яскравий хвіст, отримало першу премію конкурсу "Астрономічний фотограф року — 2022", організатором якого є Королівська обсерваторія в Гринвічі, Великобританія. Комета Леонарда розпалася на частини на початку цього року після того, як пролетіла довкола Сонця. Але інші знімки астрофотографів не менш дивовижні, пише ВВС.

Переможцем щорічного конкурсу космічної фотографії став австрійський фотограф Джеральд Реманн, який зміг зробити унікальний знімок довгоперіодичної комети Леонарда, яку більше ніхто із землян ніколи не побачить. На зображенні видно, як частина хвоста комети Леонарда відривається, і її забирає геть сонячний вітер.

"Я дуже щасливий, що мені вдалося зробити цей знімок, це кульмінація моєї кар'єри фотографа", — каже Реманн.

[ + – ] Зображення комети Леонарда, на якій видно її яскравий хвіст, отримало першу премію конкурсу "Астрономічний фотограф року — 2022" Фото: trump-elections

Знімок комети Леонарда фотограф зробив 25 грудня 2021 з обсерваторії в Намібії. За словами астронома Еда Блумера, який був одним із суддів конкурсу, це зображення було однією з найкращих фотографій комети в історії.

На конкурс цього року подали понад 3000 заявок із 67 країн. Найкращі зображення виставлять у Національному морському музеї в Лондоні 17 вересня 2022 року. Далі можна подивитися на одні з найкращих фотографій космосу, які отримали нагороди на конкурсі.

Свій приз також отримали двоє 14-річних підлітків із Китаю, Ян Ханьвень і Чжоу Цзечжень, за фотографію спіральної галактики Андромеди. Ця галактика є одним із найближчих і найбільших сусідів нашого Чумацького Шляху.

[ + – ] Свій приз також отримали двоє 14-річних підлітків із Китаю, Ян Ханьвень і Чжоу Цзечжень, за фотографію спіральної галактики Андромеди Фото: trump-elections

"Одна з основних функцій астрофотографії — це зробити так, щоб більше людей закохалися в астрономію, побачивши красу Всесвіту", — говорить Цзечжень.

Словацький фотограф Філіп Гребенд зробив знімок дивовижного полярного сяйва. На фото видно, як північне полярне сяйво відбивається в озері, що замерзає в Ісландії.

[ + – ] Словацький фотограф Філіп Гребенд зробив знімок дивовижного полярного сяйва. На фото видно, як північне полярне сяйво відбивається в озері, що замерзає в Ісландії. Фото: trump-elections

Угорський фотограф Петро Сабо отримав приз за фотографію Місяця. Фотограф використав високоякісну обробку, щоб показати поверхню Місяця з неймовірною деталізацією.

[ + – ] Угорський фотограф Петро Сабо отримав приз за фотографію Місяця Фото: trump-elections

Китайський фотограф Вейтян Лян зробив дивовижний знімок планетарної туманності Равлик, яка розташовується в сузір'ї Водолія й дуже нагадує око.

[ + – ] Туманність Равлик Фото: trump-elections

Індійський фотограф Сум'ядіпа Мукерджі представив на конкурс фотографію Сонця, яка зібрана з десятків зображень, зроблених протягом року. Тут видно регіони, де переважно з'являються сонячні плями.

[ + – ] Індійський фотограф Сум'ядіпа Мукерджі представив на конкурс фотографію Сонця Фото: Forbes

У категорії "Люди й космос" перемогла фотографія МКС американського фотографа Ендрю Маккарті. На знімку орбітальна станція розташована прямо на тлі Моря Спокою на Місяці, де висадилися перші люди Ніл Армстронг і Базз Олдрін у 1969 році.

[ + – ] У категорії "Люди й космос" перемогла фотографія МКС американського фотографа Ендрю Маккарті Фото: Forbes

За словами організаторів конкурсу астрономічної фотографії, цього року учасники представили неймовірно якісні та різноманітні зображення космічних об'єктів.

Що стосується знаменитої комети Леонарда, то Фокус уже писав, як сталося її зникнення.

Фокус також писав про те, що космічний телескоп "Габбл" зробив знімок, можливо, найкрасивішої спіральної галактики.