Лучшие фотографии космоса 2022: победила комета Леонарда, другие снимки не менее удивительны (фото)

Фотография кометы, которую больше никогда не увидят люди, получила первый приз на конкурсе "Астрономический фотограф года".

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Изображение кометы Леонарда, на которой видно ее яркий хвост, получило первую премию конкурса "Астрономический фотограф года — 2022", организатором которого является Королевской обсерватории в Гринвиче, Великобритания. Комета Леонарда распалась на части в начале этого года после того, как пролетела вокруг Солнца. Но другие снимки астрофотографов не менее удивительны, пишет BBC.

Победителем ежегодного конкурса космической фотографии стал австрийский фотограф Джеральд Реманн, который смог сделать уникальный снимок долгопериодической кометы Леонарда, которую больше никто из землян никогда не увидит. На изображении видно, как часть хвоста кометы Леонарда отрывается и его уносит прочь солнечный ветер.

"Я очень счастлив, что мне удалось сделать этот снимок, это кульминация моей карьеры фотографа", — говорит Реманн.

[ + – ] Изображение кометы Леонарда, на которой видно ее яркий хвост, получило первую премию конкурса "Астрономический фотограф года - 2022" Фото: BBC

Снимок кометы Леонарда фотограф сделал 25 декабря 2021 года из обсерватории в Намибии. По словам астронома Эда Блумера, который был одним из судей конкурса, это изображение было одной из лучших фотографий кометы в истории.

На конкурс в этом году было подано более 3000 заявок из 67 стран. Самые лучшие изображения будут выставлены в Национальном морском музее в Лондоне 17 сентября 2022 года. Далее можно посмотреть на одни из лучших фотографий космоса, которые получили награды на конкурсе.

Свой приз также получили двое 14-летних подростков из Китая, Ян Ханьвэнь и Чжоу Цзэчжэнь, за фотографию спиральной галактики Андромеды. Эта галактика является одним из ближайших и самых крупных соседей нашего Млечного Пути.

[ + – ] Свой приз также получили двое 14-летних подростков из Китая, Ян Ханьвэнь и Чжоу Цзэчжэнь, за фотографию спиральной галактики Андромеды Фото: BBC

"Одна из основных функций астрофотографии — это сделать так, чтобы больше людей влюбились в астрономию, увидев красоту Вселенной", — говорит Цзэчжэнь.

Словацкий фотограф Филип Гребенд сделал снимок удивительного полярного сияния. На фото видно, как северное полярное сияние отражается в замерзающем озере в Исландии.

[ + – ] Словацкий фотограф Филип Гребенд сделал снимок удивительного полярного сияния. На фото видно, как северное полярное сияние отражается в замерзающем озере в Исландии Фото: BBC

Венгерский фотограф Петр Сабо получил приз за фотографию Луны. Фотограф использовал высококачественную обработку, чтобы показать поверхность Луны с невероятной детализацией.

[ + – ] Венгерский фотограф Петр Сабо получил приз за фотографию Луны Фото: BBC

Китайский фотограф Вейтян Лян сделал удивительный снимок планетарной туманности Улитка, которая находится в созвездии Водолея и очень напоминает глаз.

[ + – ] Туманность Улитка Фото: BBC

Индийский фотограф Сумьядипа Мукерджи представил на конкурс фотографию Солнца, которая собрана из десятков изображений, которые были сделаны в течении года. Здесь видны регионы, где в основном появляются солнечные пятна.

[ + – ] Индийский фотограф Сумьядипа Мукерджи представил на конкурс фотографию Солнца Фото: Forbes

В категории "Люди и космос" победила фотография МКС американского фотографа Эндрю Маккарти. На снимке орбитальная станция расположена прямо на фоне Моря Спокойствия на Луне, где высадились первые люди Нил Армстронг и Базз Олдрин в 1969 году.

[ + – ] В категории "Люди и космос" победила фотография МКС американского фотографа Эндрю Маккарти Фото: Forbes

По словам организаторов конкурса астрономической фотографии, в этом году участники представили невероятно качественные и разнообразные изображения космический объектов.

Что касается ставшей знаменитой кометы Леонарда, то Фокус уже писал, как произошло ее исчезновение.

Фокус также писал о том, что космический телескоп Хаббл сделал снимок, возможно, самой красивой спиральной галактики.