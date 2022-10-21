Со скоростью 340 кадров в секунду. Ученые засняли, как личинки комаров "гарпунят" свою добычу головой (видео)

Исследователям потребовались высокоскоростные камеры, чтобы заснять процесс охоты.

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Атаки хищных личинок комаров слишком молниеносны, чтобы разглядеть их невооруженным глазом. Крохотным хищным созданиям необходимо всего 15 миллисекунд, чтобы "загарпунить" добычу — ученым пришлось использовать высокоскоростные камеры, чтобы заснять процесс в замедленной съемке, пишет Science Alert.

Группа ученых из Денверсого государственного университета Метрополитен наблюдала за тремя видами личинок комаров не один год. В результате им удалось заснять, как именно эти крохотные хищные существа захватывают свою добычу. Сам процесс занимает всего миллисекунды, а потому его невозможно разглядеть невооруженным глазом.

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В исследований ученые обнаружили, что два из трех изучаемых видов, Toxorhynchites amboinensis и Psorophora ciliata, способны выбрасывать свои крохотные головы, чтобы схватить еду. Кроме того, ученые обнаружили, что личинки Sabethes cyaneus, которые характеризуются пассивным поведением, также способны на молниеносный захват добычи.

По словам ведущего автора исследования Роберта Хэнкока, им с коллегами с помощью высокоскоростных камер удалось заснять, как личинки комаров, не более двух сантиметров в длину, способны использовать свои сифоны, чтобы "загарпунить" и втянуть добычу в свой ротовой аппарат.

Хэнкок отмечает, что впервые ему довелось наблюдать процесс молниеносной охоты личинок комаров еще несколько десятилетий назад. Тогда он посещал занятия по медицинской энтимологии и они со студентами пытались наблюдать процесс охоты с помощью микроскопов. Впрочем, им это не очень то удавалось — атака личинок настолько молниеносна, что по сути студенты видели лишь размытие, а затем пища оказывалась в пасти хищников. Сегодня ему с коллегами наконец удалось запечатлеть процесс в замедленной съемке.

Хэнкоку потребовалось более 20 лет, чтобы наконец-то понять и заснять процесс охоты личинок комара. Для этого они использовали самую быструю оптическую систему в мире — 16-миллиметровую пленочную камеру, разработанную для американских военных, чтобы отслеживать ракеты.

Ученым потребовалось приспособить камеру для съемки через микроскоп. В ходе съемок исследователи держали личинок комаров с помощью ювелирного пинцета. В конце концов им удалось записать процесс охоты со скоростью 340 кадров в секунду.

Исследователи обнаружили, что крохотные хищники запускали свои головы, словно гарпун, используя толчок от накопленного внутрибрюшного давления. Затем их крошечные кистевидные щетинки раскрывались вокруг голов, словно веер, захватывая добычу и направляя ее в зубастые челюсти хищника.

Toxorhynchites amboinensis и Psorophora ciliata являются активными хищниками. И ученые задались вопросом, способны ли использовать подобный метод охоты другие виды. Ученые изучили поведение Sabethes cyaneus, которым присуще более аморфное поведение.

Ученые засняли охоту этих личинок на камеру, способную снимать со скоростью более 4 тысяч кадров в секунду. Каково же было их удивление, когда они обнаружили, что эти неторопливые хищники также способны на молниеносную атаку продолжительностью всего 15 миллисекунд. Исследователи наблюдали, как личинки использовали свои хвосты, чтобы быстро схватить добычу и отправить в зубастые рты.

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