Зі швидкістю 340 кадрів за секунду. Вчені зняли, як личинки комарів "гарпунять" свою здобич головою (відео)

Дослідникам знадобилися високошвидкісні камери, щоб зняти процес полювання.

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Атаки хижих личинок комарів надто блискавичні, щоб розглянути їх неозброєним оком. Крихітним хижим створінням необхідно всього 15 мілісекунд, щоб "загарпунити" здобич — ученим довелося використовувати високошвидкісні камери, щоб зняти процес у сповільненій зйомці, пише Science Alert.

Група вчених із Денверського державного університету Метрополітен спостерігала за трьома видами личинок комарів не один рік. У результаті їм вдалося зняти, як саме ці крихітні хижі істоти захоплюють свою здобич. Сам процес займає всього мілісекунди, тому його неможливо розглянути неозброєним оком.

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У дослідженнях учені виявили, що два з трьох видів, що вивчаються, Toxorhynchites amboinensis і Psorophora ciliata, здатні викидати свої крихітні голови, щоб схопити їжу. Крім того, вчені виявили, що личинки Sabethes cyaneus, які характеризуються пасивною поведінкою, також здатні на блискавичне захоплення здобичі.

За словами провідного автора дослідження Роберта Генкока, їм із колегами за допомогою високошвидкісних камер вдалося зняти, як личинки комарів, не більше двох сантиметрів у довжину, здатні використовувати свої сифони, щоб "загарпунити" й втягнути здобич у свій ротовий апарат.

Генкок зазначає, що вперше йому довелося спостерігати процес блискавичного полювання личинок комарів ще кілька десятиліть тому. Тоді він відвідував заняття з медичної ентимології, і вони зі студентами намагалися спостерігати процес полювання за допомогою мікроскопів. Утім, їм це не дуже вдавалося — атака личинок настільки блискавична, що, по суті, студенти бачили лише розмиття, а потім їжа опинялася в пащі хижаків. Сьогодні йому з колегами нарешті вдалося зняти процес у сповільненій зйомці.

Генкоку знадобилося більше 20 років, щоб нарешті зрозуміти й зняти процес полювання личинок комара. Для цього вони використовували найшвидшу оптичну систему у світі — 16-міліметрову плівкову камеру, розроблену для американських військових, щоб відстежувати ракети.

Ученим знадобилося пристосувати камеру для зйомки через мікроскоп. У ході зйомок дослідники тримали личинок комарів за допомогою ювелірного пінцета. Зрештою їм вдалося записати процес полювання зі швидкістю 340 кадрів за секунду.

Дослідники виявили, що крихітні хижаки запускали свої голови, немов гарпун, використовуючи поштовх від накопиченого внутрішньочеревного тиску. Потім їх крихітні кистевидні щетинки розкривалися навколо голів, наче віяло, захоплюючи здобич і спрямовуючи його в зубасті щелепи хижака.

Toxorhynchites amboinensis і Psorophora ciliata є активними хижаками. І вчені поставили собі запитання, чи здатні використовувати подібний метод полювання інші види. Вчені вивчили поведінку Sabethes cyaneus, яким властива аморфніша поведінка.

Дослідники зняли полювання цих личинок на камеру, здатну знімати зі швидкістю понад 4 тисячі кадрів на секунду. Яким же був їхній подив, коли вони виявили, що ці неквапливі хижаки також здатні на блискавичну атаку тривалістю всього 15 мілісекунд. Дослідники спостерігали, як личинки використовували свої хвости, щоб швидко схопити здобич і відправити в зубасті роти.

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