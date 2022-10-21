Бродят среди нас. Литовскому фотографу удалось заснять вблизи "демона во плоти"

Изображение жуткой темной морды с красными глазами победило в конкурсе Nikon Small World Photomicrography Competition.

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Фото литовского фотографа доктора Эугениюса Каваляускаса можно принять за кадр из нового фильма ужасов, выпущенного как раз к Хэллоуину. Однако оно вполне реально. Этот "демон во плоти" с темной мордой и красными глазами давно бродит по Земле, пишет Daily Mail.

На самом же деле доктор Каваляускас увлекается макросъемкой. Это снимок он сделал в пятикратном увеличении под микроскопом — на снимке запечатлена крупный план муравья.

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Фото было представлено на конкурсе Nikon Small World Photomicrography Competition и выбрано жюри в качестве одного из 57 "выдающихся изображений". Конкурс Nikon Small World Photomicrography Competition проходит на стыке искусства и науки — ежегодно фотографы, художники и ученые со всего мира отправляют свои фото жюри. Этот год не стал исключением.

[ + – ] Изображение красного крапчатого жука-драгоценного камня Фото: Nikon/Yousef Al Habshi

По словам самого автора фото, "героя" снимка он поймал в лесу недалеко от своего дома в Таураге, Литва. По словам Каваляускас, когда он только начал увлекаться макросъемкой, ему также казалось, что все жуки и насекомые немного похожи на монстров из темноты. Однако со временем фотограф пришел к мысли, что в природе нет никаких ужасов — под нашими ногами столько "интересных, красивых и неведомых чудес". Именно поэтому ему так нравится заниматься макросъемкой, изучая насекомых в мельчайших деталях.

Отметим, что в этом году фотография литовского художника не была единственной, изображающей крупный план насекомого. Участие в конкурсе также приняло фото с изображениями красного крапчатого жука-драгоценного камня и красочный снимок прыгающего паука.

[ + – ] Красочный снимок прыгающего паука Фото: Nikon/Dr. Andrew Posselt

Однако победителем конкурса в этом году стал снимок Григория Тимина, изображающий лапы эмбриона мадагаскарского гигантского дневного геккона. Эта эмбриональная конечность на самом деле всего 3 миллиметра в длину.

[ + – ] Фото лапы эмбриона мадагаскарского гигантского дневного геккона Фото: Nikon/Grigorii Timin

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