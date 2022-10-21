Бродять серед нас. Литовському фотографу вдалося зафільмувати поблизу "демона в плоті"

Зображення моторошної темної морди з червоними очима перемогло у конкурсі Nikon Small World Photomicrography Competition.

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Фото литовського фотографа доктора Еугеніуса Каваляускаса можна взяти за кадр із нового фільму жахів, випущеного саме до Гелловіна. Однак воно цілком реальне. Цей "демон у плоті" з темною мордою та червоними очима давно бродить по Землі, пише Daily Mail.

Насправді ж доктор Каваляускас захоплюється макрозйомкою. Це знімок він зробив у п'ятикратному збільшенні під мікроскопом — на знімку змальовано крупний план мурахи.

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Фото представлене на конкурсі Nikon Small World Photomicrography Competition та обране журі як одне з 57 "видатних зображень". Конкурс Nikon Small World Photomicrography Competition проходить на стику мистецтва та науки – щороку фотографи, художники та науковці з усього світу надсилають свої фото журі. Цей рік не став винятком.

[ + – ] Зображення червоного крапчастого жука-коштовного каменю Фото: жук

За словами самого автора фото, "героя" знімку він упіймав у лісі неподалік свого будинку в Тауразі, Литва. За словами Каваляускас, коли він тільки почав захоплюватися макрозйомкою, йому також здавалося, що всі жуки та комахи трохи схожі на монстрів із темряви. Однак згодом фотограф прийшов до думки, що в природі немає жодних жахів — під нашими ногами стільки "цікавих, красивих та невідомих чудес". Саме тому йому так подобається займатися макрозйомкою, вивчаючи комах у найдрібніших деталях.

Зазначимо, що цього року фотографія литовського художника не була єдиною комахою, зображеною крупним планом. Участь у конкурсі також взяло фото із зображеннями червоного крапчастого жука-дорогоцінного каменю та барвистий знімок павука, що стрибає.

[ + – ] Барвисті фотографії павука, що стрибає Фото: паук

Однак переможцем цьогорічного конкурсу став знімок Григорія Тіміна, що зображує лапи ембріона мадагаскарського гігантського денного гекона. Ця ембріональна кінцівка насправді лише 3 міліметри завдовжки.

[ + – ] Фото лапи ембріона мадагаскарського гігантського денного гекона Фото: гекон

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