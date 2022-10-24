Хватить, чтобы 18 раз обернуть Землю. Ученые сосчитали количество лески, попадающей в океан

Исследователи считают, что через 65 лет потерянных рыболовных снастей будет столько, что их хватит чтобы обернуть всю планету.

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Миллиарды крючков, миллионы ловушек и сотни тысяч километров лески и рыболовных сетей ежегодно попадают в океан в результате коммерческой рыболовли. Утерянные рыболовные снасти продолжают дрейфовать в океане, а сотни беспомощных обитателей морей становятся жертвами этих "ловушек", пишет Science Alert.

Группа ученых во главе с морским социоэкологом Келси Ричарсон из Университета Тасмании решили посчитать сколько сотен тысяч километров лески ежегодно попадает в океан — результаты ужаснули ученых.

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В ходе анализа ученые обратились к самим рыбакам — в опросе приняли участие около пятисот рыбаков из семи стран. Все они рассказали о количестве утерянных рыболовных снастей, особенностях их использования и факторах, которые способствуют такому загрязнению океана.

Результаты опроса показывают, что ежегодно в океане "теряется" столько рыболовной лески, что ей можно было бы 18 раз опоясать планету. Если загрязнение будет продолжаться такими же темпами, то всего через 65 лет на дне океана окажется столько лески и сетей, что их вполне хватило бы, чтобы покрыть всю поверхность нашей Земли.

В ходе исследования ученые обнаружили, что на потери влияли типы используемых морских судов. Например, небольшие рыболовные судна теряют больше снастей — предположительно, это связано с тем, что более крупные суда лучше оснащены. Также ученые выяснили, что траловые сети чаще теряются достигая дна, чем когда их используют на меньших глубинах.

[ + – ] Через 65 лет в океане будет столько сетей, что ими можно будет покрыть всю поверхность Земли Фото: Martin Stelfox

Отметим, что донное траление приносит около четверти всех морепродуктов, однако оно также наносит непоправимый вред окружающей среде. Известно, что за последние полвека численность акул и скатов сократилась на 70% — основной причиной снижения популяции этих видов считают выброшенные сети и ярусные крючки. Только в 2019 году исследователи насчитали более 1000 случаев запутывания в сетях среди акул и скатов.

Тогда в качестве одного из примеров морской биолог Эксетерского университета Кристиан Партон привел случай с короткоперой акулой-мако. Рыболовная веревка, покрытая ракушками, обмотала тело акулы, она продолжила расти — в результате веревка буквально впилась в тело акулы-мако. Ученые настаивают, что потеря рыболовных снастей в океане — реальная проблема для морских обитателей, подобные тиски из рыболовных снастей способны причинить боль, страдания и даже привести к смерти.

Ричарсон отмечает, что результаты исследования выглядят устрашающими однако они также демонстрируют и некоторую позитивную тенденцию — исследователи заметили, что в сравнении с 2019 годом количество утерянных рыболовных снастей уменьшилось. По видимому, это связано с развитием рыболовных технологий.

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