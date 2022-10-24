На глубине 500 метров. На Мальдивах обнаружили "оазис жизни", сформировавшийся 60 млн лет назад (видео)

Команда акванавтов обнаружила целый мир глубоководной жизни в огромной водной пустыне.

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Во время экспедиции вокруг глубоководной горы на архипелаге команда акванавтов выявила ранее неизвестный тип процветающей экосистемы. В ходе исследования ученым удалось заснять косяки тунца, голодных акул и других глубоководных рыб, таких как колючие орео, альфонсино и рыбы-собаки, пишет Science Alert.

Миссия называется Nekton Maldives и систематически картирует глубокие воды Мальдивских островов, цепи из около трех десятков коралловых атоллов. Данное исследование является совместным проектом некоммерческого исследовательского института, правительства Мальдив и исследователей из Оксфордского университета.

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В ходе последнего погружения команда акванавтов наткнулась на новую уникальную систему, окружающую глубоководную гору Сато Рахаа, образовавшуюся около 60 миллионов лет назад. Эта подводная система зиждется на движении микронектона — крошечных организмов, от 2 до 20 сантиметров в длину, которые активно плавают между поверхностью океана и водами на глубине около километра.

Однако данная экосистема является уникальной — микронектон по сути стал заложником местного рельефа и не способен опускаться ниже 500 метров. В результате эти крохотные существа создали в этом "оазисе жизни" вертикальную волну миграции, чем привлекают более крупных хищников.

В ходе экспедиции ученым удалось разглядеть в этой уникальной экосистеме тигровых акул, жаберных акул, акул-глотателей, зубчатых акул-молотов, шелковистых акул, песчаных тигровых акул и даже бляшкошипых акул, которые встречаются крайне редко.

По словам морского ученого из Оксфордского университета Люси Вудалл, новая находка позволит исследователям лучше понять глубины океана. Ученые считают, что если подобную экосистему удалось найти на Мальдивских островах, вероятнее всего, ученые смогут обнаружить нечто подобное и вблизи других океанических островов.

Исследователи предполагают, что глубоководные горы и затопленные вулканы, по видимому, могут являться "оазисами подводной жизни" — они улавливают микронектон, который привлекает более крупных рыб.

Любопытно, что весь микронектрон на планете весит порядка 10 миллиардов метрических тон, что в 45 раз превышает вес всего человечества. Однако эти крохотные организмы до сих пор остаются мало изученными — основная информация, которая известна ученым сегодня, была собрана еще в 60-70-х годах. В последнее время глубоководные экспедиции все чаще встречают эти уникальные крохотные организмы и с каждым разом исследователям удается узнать крупицы новой информации.

Ранее Фокус писал о том, что подводный лес в океане занимает площадь вдвое больше Индии.