На глибині 500 метрів. На Мальдівах виявили "оазу життя", що сформувалася 60 млн років тому (відео)

Команда акванавтів виявила цілий світ глибоководного життя у величезній водяній пустелі.

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Під час експедиції навколо глибоководної гори на архіпелазі команда акванавтів виявила раніше невідомий тип екосистеми, що процвітала. Під час дослідження вченим вдалося сфотографувати косяки тунця, голодних акул та інших глибоководних риб, таких як колючі орео, альфонсіно та риби-собаки, пише Science Alert.

Місія називається Nekton Maldives і систематично картує глибокі води Мальдівських островів, ланцюги близько трьох десятків коралових атолів. Дане дослідження є спільним проєктом некомерційного дослідницького інституту, уряду Мальдівів та дослідників з Оксфордського університету.

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Під час останнього занурення команда акванавтів натрапила на нову унікальну систему, що оточує глибоководну гору Сато Рахаа, що утворилася близько 60 мільйонів років тому. Ця підводна система ґрунтується на русі мікронектону — крихітних організмів, від 2 до 20 сантиметрів у довжину, які активно плавають між поверхнею океану та водами на глибині близько кілометра.

Однак ця екосистема є унікальною — мікронектон, власне, став заручником місцевого рельєфу і не може опуститися нижче 500 метрів. В результаті ці крихітні істоти створили в цій "оазі життя" вертикальну хвилю міграції, що привертає більших хижаків.

Під час експедиції вченим вдалося розглянути в цій унікальній екосистемі тигрових акул, зябрових акул, акул-ковтачів, зубчастих акул-молотів, шовковистих акул, піщаних тигрових акул і навіть акул-алігаторів, які зустрічаються вкрай рідко.

За словами морської вченої з Оксфордського університету Люсі Вудалл, нова знахідка дозволить дослідникам краще зрозуміти глибини океану. Вчені вважають, що якщо подібну екосистему вдалося знайти на Мальдівських островах, найімовірніше, вчені зможуть виявити щось подібне поблизу інших океанічних островів.

Дослідники припускають, що глибоководні гори і затоплені вулкани, мабуть, можуть бути "оазами підводного життя" — вони вловлюють мікронектон, який приваблює більших риб.

Цікаво, що весь мікронектрон на планеті важить близько 10 мільярдів метричних тон, що у 45 разів перевищує вагу всього людства. Однак ці крихітні організми досі залишаються мало вивченими — основну інформацію, відому вченим сьогодні, було зібрано ще в 60-70-х роках. Останнім часом глибоководні експедиції все частіше зустрічають ці унікальні крихітні організми і кожного разу дослідникам вдається дізнатися тільки крихти нової інформації.

Раніше Фокус писав про те, що підводний ліс в океані займає площу вдвічі більшу за Індію.