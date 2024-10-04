У принца Джорджа з'явилося нове сміливе хобі

Юний принц у свої 11 років має вже чимало серйозних захоплень.

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11-річний син Кейт Міддлтон і принца Вільяма, принц Джордж, захопився підводним плаванням. Про це його батько, принц Уельський, розповіла під час зустрічі з олімпійськими чемпіонами Адамом Піті і Томом Діном, пише Hello.

"Джордж любить підводне плавання. Йому 11 років. Ми взяли його під воду, думаючи, що він збожеволіє. Він просто обожнює це. Це просто знайомство зі світом води", — зізнався майбутній король Великої Британії.

І Вільям, і його дружина, принцеса Уельська, люблять плавати в басейні, а спадкоємець престолу раніше був капітаном університетської команди з водного поло.

У 2007 році Вільяма призначили покровителем Асоціації плавання в школах Англії.

"Плаваючи і граючи у водне поло під час навчання в школі та університеті, я добре знаю, яку величезну користь і задоволення можна отримати з цього", — говорив він.

Своєю чергою Кейт Міддлтон дуже любить плавати в холодній воді, що має численні переваги для здоров'я.

Під час зустрічі Вільям також розкрив причину своєї відсутності на Олімпійських іграх цього року в Парижі. За його словами, він не став ризикувати здоров'ям Кейт, яка проходила хіміотерапію.

"Я дуже хотів приїхати, але мушу сказати, що після прочитання чийогось інтерв'ю про Covid, я вирішив, оскільки моя дружина, вочевидь, проходила хіміотерапію, що не хочу ризикувати і привозити Covid додому", — сказав він.

Підводне плавання — не єдине сміливе хобі принца Джорджа. Він уже вчиться пілотувати, а також грати на гітарі та любить футбол.

До речі, польоти — у королівської сім'ї в крові, і Вільям пройшов навчання на пілота пошуково-рятувальної служби 2009 року. Прадід Джорджа, покійний принц Філіп, розпочав льотну підготовку 1952 року у Вайт-Волтемі й отримав крила Королівських ВПС 1953 року.

Зі свого боку покійна королева Єлизавета II дуже боялася, коли її онук літав разом з усією своєю сім'єю на одному борту.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон зустрілася з онкохворим підлітком.