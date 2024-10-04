У принца Джорджа появилось нове смелое хобби

Юный принц в свои 11 лет имеет уже немало серьезных увлечений.

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11-летний сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, Джордж, увлекся подводным плаваньем. Об этом его отец, принц Уэльский, рассказала во время встречи с олимпийскими чемпионами Адамом Пити и Томом Дином, пишет Hello.

"Джордж любит подводное плавание. Ему 11 лет. Мы взяли его под воду, думая, что он сойдет с ума. Он просто обожает это. Это просто знакомство с миром воды", – признался будущий король Великобритании.

И Уильям, и его жена, принцесса Уэльская, любят плавать в бассейне, а наследник престола ранее был капитаном университетской команды по водному поло.

В 2007 году Уильям был назначен покровителем Ассоциации плавания в школах Англии.

"Плавая и играя в водное поло во время учебы в школе и университете, я хорошо знаю, какую огромную пользу и удовольствие можно извлечь из этого", — говорил он.

В свою очередь Кейт Миддлтон очень любит плавать в холодной воде, что имеет многочисленные преимущества для здоровья.

Во время встречи Уильям также раскрыл причину своего отсутствия на Олимпийских играх этого года в Париже. По его словам, он не стал рисковать здоровьем Кейт, которая проходила химиотерапию.

"Я очень хотел приехать, но должен сказать, что после прочтения чьего-то интервью о Covid, я решил, поскольку моя жена, очевидно, проходила химиотерапию, что не хочу рисковать и привозить коронавирус домой", – сказал он.

Подводное плавание — не единственное смелое хобби принца Джорджа. Он уже учится пилотировать, а также играть на гитаре и любит футбол.

Кстати, полеты – у королевской семьи в крови, и Уильям прошел обучение на пилота поисково-спасательной службы в 2009 году. Прадед Джорджа, покойный принц Филипп, начал летную подготовку в 1952-м в Уайт-Уолтеме и получил крылья Королевских ВВС в 1953 году.

В свою очередь покойная королева Елизавета II очень боялась, когда ее внук летал вместе со всей своей семьей на одном борту.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон встретилась с онкобольным подростком.