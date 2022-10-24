Если бы у человека был хвост: к каким неожиданным последствиям это бы привело

Хвост на самом деле у человека может появиться, но это очень редкое явление.

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В древних мифах, а также в разных сказках можно встретить людей, которые имеют хвосты. И часто таким людям приписывали некую магическую силу или другие сверхспособности. Но что было бы, если бы у людей действительно были хвосты? Как бы это изменило нашу жизнь и как бы они выглядели? На эти вопросы дают ответ ученые в статье для издания Live Science.

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Как показали исследования, в очень редких случаях дети могут родиться с разными дефектами, при которых может появиться рудиментарный псевдохвост. Такие отростки часто содержат мышцы, соединительную ткань и кровеносные сосуды, но в них нет костей или хрящей. Они только мешают и их удаляют вскоре после рождения.

У предков человека, человекообразных приматов также были небольшие отростки, напоминающие хвосты. Но примерно 25 млн лет назад, когда эти приматы отделились от остальных обезьян в ходе эволюции, хвосты исчезли.

"Некоторые обезьяны используют свои хвосты, чтобы цепляться за ветки деревьев или же хватать предметы. Но наши ближайшие родственники, такие как бабуины и макаки, используют свой хвост в основном для поддержания равновесия. Они не используют этот хвост как дополнительную конечность, чтобы что-то хватать или за что-то цепляться", — говорит Питер Каппелер из Геттингенского университета, Германия.

По словам ученого, это означает, что если бы у человека был хвост, то он бы им ничего смог ухватить. Но это не обязательно говорит о том, что в таком случае хвост был бы бесполезен.

[ + – ] Некоторые обезьяны используют свои хвосты, чтобы цепляться за ветки деревьев или же хватать предметы. Но наши ближайшие, такие как бабуины и макаки, используют свой хвост в основном для поддержания равновесия. Они не используют этот хвост как дополнительную конечность, чтобы что-то хватать или за что-то цепляться", — говорит Питер Каппелер Фото: Live Science

"Например, длинный пушистый хвост можно было бы использовать для того, чтобы обернутся им как шарфом и таким образом согреться. Также, если бы человек впадал в длительную спячку, то хвост пригодился бы для хранения жира зимой", — говорит Каппелер.

По словам Джонатана Маркса из Университета штата Северная Каролина, США, крепкий мускулистых хвост, например, как у кенгуру, человек мог бы использовать для увеличения силы ходьбы или бега. Или же как у тираннозавров он мог бы служить рулем при движении.

"Но такие хвосты полностью бы изменили то, как мы передвигаемся по поверхности. Например, нам бы пришлось сильно наклоняться при ходьбе или беге. То есть наша грудь была бы параллельна земле. При этом бедра пришлось бы сильно выпячивать назад. Также возможно человеку пришлось бы не ходить или бегать, а постоянно прыгать, ведь огромный хвост просто бы тянулся по земле и мешал движению", — говорит Маркс.

По словам ученых, есть еще одна проблема, с которой бы столкнулся человек: непреднамеренное повреждения хвоста в повседневной жизни, которых трудно избежать. Если речь идет о длинных хвостах. Но даже короткий хвост мешал бы человеку нормально сидеть.

[ + – ] По словам ученых, есть еще одна проблема, с которой бы столкнулся человек: непреднамеренное повреждения хвоста в повседневной жизни, которое трудно избежать. Если речь идет о длинных хвостах. Но даже короткий хвост мешал бы человеку нормально сидеть Фото: Live Science

"С другой стороны людям пришлось бы по-другому шить свою одежду. Но учитывая то, что люди все время придумывают самые необычные модные тенденции, то я думаю это было бы не проблемой. Я не удивлюсь, если бы люди даже придумали определенные украшения и аксессуары для хвоста. Но неудобств от наличия хвоста для человека все равно будет больше, чем преимуществ. Мой вердикт следующий: это была настоящая заноза в з…це", — говорит Маркс.

Как уже писал Фокус, вредное влияние на здоровье человека, как выяснили ученые, оказывает длительный сон в выходные дни. Оказывается отоспаться за все рабочие дни не получится.