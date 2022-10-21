Приносит один вред. Ученые рассказали, почему нельзя много спать на выходных

Если вы думаете, что в выходные отоспитесь за всю неделю, то не надейтесь. Долгий сон в выходные не компенсирует нехватку сна в остальные дни недели, отмечают эксперты.

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Выключить будильник и вздремнуть несколько дополнительных часов в субботу утром может показаться хорошей идеей, но как отмечают специалисты, на самом деле вы приносите себе больше вреда, чем пользы, нагоняя этот дополнительный сон в выходные дни, пишет Reader’s Digest.

Многие согласятся с тем, что это звучит весьма нелогично, потому что недостаточный сон связан с множеством последствий для здоровья, включая проблемы с обменом веществ, тревожные расстройства, болезни сердца, высокое кровяное давление и даже инсульты. Достаточное количество сна также важно для здоровья вашего мозга. Разве мы не должны больше спать, когда можем? Как оказывается, нет.

В ходе своего недавнего исследования ученые из Колорадского университета в Боулдере пригласили здоровых молодых людей принять участие в обширном исследовании сна, в котором участвовали три группы. В ходе девятидневного исследования первая группа спала 9 часов сна каждую ночь. Вторая группа только 5 часов, а третья группа спала 5 часов в течение пяти ночей, однако на выходных им разрешалось спать столько, сколько они хотели.

В обеих группах, где участники недосыпали, они чаще перекусывали после ужина, и все набрали вес в течение девятидневного эксперимента. Группа, которая недосыпала в течение недели, но высыпалась на выходных, не перекусывала в те дни, когда они достаточно спали. Однако они ели еще больше после обеда, и у них было еще больше прибавки в весе по сравнению с другими группами. Дополнительные перекусы — не единственная причина, по которой люди с хаотичным графиком сна набирают вес. Существует целый ряд факторов, в том числе количество времени, которое человеку действительно нужно для сна, если вы надеетесь похудеть, а также влияние сна на выработку инсулина в вашем организме.

Мало того, что дополнительные часы сна, которые вы можете получить, вздремнув по выходным, недостаточны, чтобы смягчить или даже уменьшить риски, связанные с недосыпанием, резкая корректировка вашего циркадного ритма или цикла сна негативно влияет на здоровье человека в целом.

"Наши результаты показывают, что специфическая для мышц и печени чувствительность к инсулину была хуже у испытуемых, которые много спали по выходным", — заключили исследователи.

Напомним, что ранее эксперты объяснили на какой стороне полезней спать. Как отмечают ученые, многие люди знают о том, что перед сном нельзя переедать и пользоваться гаджетами, однако почему-то никто не замасливается о важности положения, в котором мы спим.