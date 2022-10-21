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Завдає тільки шкоди. Вчені розповіли, чому не можна багато спати на вихідних

чоловік, ліжко, сон, фото

Якщо ви думаєте, що у вихідні виспитесь за весь тиждень, то не сподівайтеся. Довгий сон у вихідні не компенсує нестачу сну у інші дні тижня, зазначають експерти.

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Вимкнути будильник і подрімати кілька додаткових годин у суботу вранці може здатися гарною ідеєю, але, як зазначають фахівці, насправді ви завдаєте собі більше шкоди, ніж користі, наздоганяючи цей додатковий сон у вихідні дні, пише Reader's Digest.

Багато хто погодиться з тим, що це звучить дуже нелогічно, тому що недостатній сон пов'язаний з багатьма наслідками для здоров'я, зокрема проблеми з обміном речовин, тривожні розлади, хвороби серця, високий кров'яний тиск і навіть інсульти. Достатня кількість сну також важлива для здоров'я вашого мозку. Хіба ми не повинні спати, коли можемо? Як виявляється, ні.

Вчені з Колорадського університету в Боулдері запросили здорових молодих людей взяти участь у поглибленому дослідженні сну, в якому розділили учасників на три групи. Під час дев'ятиденного дослідження перша група спала 9 годин сну щоночі. Друга група лише 5 годин, а третя група спала 5 годин протягом п'яти ночей, однак у вихідні їм дозволялося спати стільки, скільки вони хотіли.

В обох групах, де учасники недосипали, вони частіше перекушували після вечері, і всі набрали ваги протягом дев'ятиденного експерименту. Група, яка недосипала протягом тижня, але висипалася у вихідні, не перекушувала в ті дні, коли вони спали достатньо. Однак вони їли ще більше після обіду, і у них ще більше збільшувалася вага в порівнянні з іншими групами. Додаткові перекушування — не єдина причина, через яку люди з хаотичним графіком сну набирають вагу. Існує ціла низка факторів, зокрема кількість часу, яка людині дійсно потрібна для сну, якщо ви сподіваєтеся схуднути, а також вплив сну на вироблення інсуліну у вашому організмі.

Окрім того, що додаткові години сну, які ви можете отримати, подрімавши у вихідні, недостатні, щоб пом'якшити або навіть зменшити ризики, пов'язані з недосипанням, різке коригування вашого циркадного ритму або циклу сну негативно впливає на здоров'я людини загалом.

"Наші результати показують, що специфічна для м'язів та печінки чутливість до інсуліну була гіршою у піддослідних, які багато спали у вихідні", — підсумували дослідники.

Нагадаємо, що раніше експерти пояснили на якому боці корисніше спати. Як зазначають вчені, багато людей знають про те, що перед сном не можна переїдати і користуватися ґаджетами, проте чомусь ніхто не задумується про важливість положення, в якому ми спимо.