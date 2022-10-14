Має значення. Учені розповіли, на якому боці корисніше спати

Як зазначають експерти, сон на лівому боці може призвести до печії, а на правому боці до утрудненого дихання. Проте все залежить від особливостей здоров'я людей.

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У наші часи отримати якісний сон — вкрай важке завдання. І хоча нам постійно твердять про те, щоб ми перед сном не користувалися гаджетами і не наїдалися, ніхто не говорить про важливість положення, в якому ми спимо. Адже воно сильно впливає на якість сну та наше здоров'я, пише IFLS.

Правильно підібрані подушки можуть покращити положення уві сні, вирівнявши шию та спину, щоб зменшити тиск на хребет. Але на якому боці краще спати, на лівому чи правому?

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Сон на лівому боці

[ + – ] Поворот на правий бік, і піднятий стан шлунка може підвищити ризик розвитку печії

Шлунок розташований зліва від черевної порожнини. Так, коли ви спите на лівому боці, його вміст із більшою ймовірністю залишиться на місці під дією сили тяжіння. Поворот на правий бік, і піднятий стан шлунка може підвищити ризик розвитку печії, хоча це не обов'язково стосується всіх людей.

Печія виникає, коли вміст шлунка повертається назад у стравохід, викликаючи відчуття печіння і болю, що може спричинити значний дискомфорт і навіть призвести до утворення виразок. Дати вашому тілу деякий час, щоб переварити їжу перед тим, як лягти — один із способів знизити ризик печії.

Сон на правому боці

[ + – ] Сон на правому боці пов'язаний із полегшенням дихання для людей

У той час як лівий бік здається гарним вибором для людей з певними проблемами шлунка, сон на правому боці пов'язаний із полегшенням дихання для людей, які відчувають апное уві сні.

Так, дослідження, проведене у 2011 році, оцінило, як сон на лівому та на правому боці впливає на дихання.

"Ми з'ясували, що положення під час сну значно впливає на апное, а сон на правій стороні знижує частоту респіраторних явищ у пацієнтів із помірним і тяжким захворюванням", — пояснили експерти.

Точні механізми зв'язку сну на правому боці з покращенням дихання не зовсім зрозумілі, але були додатково вивчені у дослідженні 2018 року. Так, експерти з'ясували, що пацієнти із серцевою недостатністю надають перевагу сну на правому боці, можливо, це самозахисний механізм для покращення серцевої функції, про який людина навіть не підозрює.

Сон на животі

[ + – ] Сон обличчям униз викликає значно вище підвищення внутрішньоочного тиску

У випадку зі сном на лівому чи правому боці все залежить від здоров'я кожної людини. А щодо сну на животі? Сон обличчям униз викликає значно вище підвищення внутрішньоочного тиску порівняно зі сном на боці, що може збільшити ризик розвитку глаукоми, нейропатії зорового нерва та проблем із зором. Сон на животі також впливає на шкіру, наражаючи людей на вищий ризик появи зморшок порівняно з іншими позами.

Нагадаємо, що раніше дослідники пояснили, що станеться з людиною, якщо вона вирішить не спати тиждень. За заявами вчених, стомлюваність, дезорієнтація, нерозважливі рішення і галюцинації — лише деякі речі, які чекають на людину, яка вирішить не спати 7 днів.