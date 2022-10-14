Имеет значение. Ученые рассказали, на какой стороне полезней спать

Как отмечают эксперты, сон на левой стороне может привести к изжоге, а не правом боку к затрудненному дыханию. Однако все зависит от особенностей здоровья людей.

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В наши времена получить качественный сон — крайне трудная задача. И хотя нам постоянно твердят о том, чтобы мы перед сном не пользовались гаджетами и не наедались, никто не говорит нам о важности положения, в котором мы спим. А ведь оно сильно влияет на качество сна и наше здоровье, пишет IFLS.

Правильно подобранные подушки могут улучшить положение во сне, выровняв шею и спину, чтобы уменьшить давление на позвоночник. Но вот на каком боку лучше спать, на левом или правом?

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Сон на левой стороне

[ + – ] Поворот на правый бок, и приподнятое положение желудка может повысить риск развития изжоги

Желудок расположен слева от брюшной полости. Таким образом, когда вы спите на левом боку, его содержимое с большей вероятностью останется на месте под действием силы тяжести. Поворот на правый бок, и приподнятое положение желудка может повысить риск развития изжоги, хотя это не обязательно относится ко всем людям.

Изжога возникает, когда содержимое желудка возвращается обратно в пищевод, вызывая ощущение жжения и боли, которое может вызвать значительный дискомфорт и даже привести к образованию язв. Дать вашему телу некоторое время, чтобы переварить пищу перед тем, как лечь — один из способов снизить риск изжоги.

Сон на правом боку

[ + – ] Сон на правом боку связан с облегчением дыхания для людей

В то время как левый бок кажется хорошим выбором для людей с определенными проблемами желудка, сон на правом боку связан с облегчением дыхания для людей, которые испытывают апноэ во сне.

Так, исследование, проведенное в 2011 году, оценило, как сон на левом и на правом боку влияет на дыхание.

"Мы обнаружили, что положение во время сна оказывает значительное влияние на апноэ, а сон на правой стороне снижает частоту респираторных явлений у пациентов с умеренным и тяжелым заболеванием", — объяснили эксперты.

Точные механизмы связи сна на правом боку с улучшением дыхания не совсем ясны, но были дополнительно изучены в исследовании 2018 года. Так, эксперты выявили, что пациенты с сердечной недостаточностью предпочитают сон на правом боку, возможно, это самозащитный механизм для улучшения сердечной функции, о котором человек даже не подозревает.

Сон на животе

[ + – ] Сон лицом вниз вызывает значительно более высокое повышение внутриглазного давления

В случае со сном на левой или правой стороне все зависит от здоровья каждого человека. А что касается сна на животе? Сон лицом вниз вызывает значительно более высокое повышение внутриглазного давления по сравнению со сном на боку, что может увеличить риск развития глаукомы, нейропатии зрительного нерва и проблем со зрением. Сон на животе также влияет на кожу, подвергая людей более высокому риску появления морщин по сравнению с другими позами.

Напомним, что ранее исследователи объяснили, что произойдет с человеком, если он решит не спать неделю. По заявлениям ученых, утомляемость, дезориентация, нерассудительные решения и галлюцинации — лишь немногие вещи, которые ожидают человека, который примет решение не спать 7 дней.