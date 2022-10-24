Якби в людини був хвіст: до яких несподіваних наслідків це призвело б

Хвіст насправді у людини може з'явитися, але це дуже рідкісне явище.

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У стародавніх міфах, а також у різних казках можна зустріти людей, які мають хвости. І часто таким людям приписували якусь магічну силу чи інші надздібності. Але що було б, якби люди дійсно мали хвости? Як би це змінило наше життя і як вони виглядали? На ці запитання відповідають вчені у статті для видання Live Science.

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Згідно з дослідженням, у дуже поодиноких випадках діти можуть народитися з різними дефектами, при яких може з'явитися рудиментарний псевдохвіст. Такі відростки часто містять м'язи, сполучну тканину та кровоносні судини, але в них немає кісток або хрящів. Вони тільки заважають та їх видаляють незабаром після народження.

У предків людини, людиноподібних приматів також були невеликі відростки, що нагадують хвости. Але приблизно 25 млн років тому, коли ці примати відокремилися від інших мавп у ході еволюції, хвости зникли.

"Деякі мавпи використовують свої хвости, щоб чіплятися за гілки дерев або хапати предмети. Але наші найближчі родичі, такі як бабуїни та макаки, використовують свій хвіст в основному для підтримки рівноваги. Вони не використовують цей хвіст як додаткову кінцівку, щоб щось хапати або за щось чіплятися», — каже Пітер Каппелер із Геттінгенського університету, Німеччина.

За словами вченого, це означає, що якби у людини був хвіст, то він би їм нічого не зміг ухопити. Але це не обов'язково говорить про те, що в такому разі хвіст був би непотрібним.

[ + – ] Деякі мавпи використовують свої хвости, щоб чіплятися за гілки дерев або хапати предмети. Але наші найближчі родичі, такі як бабуїни та макаки, використовують свій хвіст загалом для підтримки рівноваги. Вони не використовують цей хвіст як додаткову кінцівку для того, щоб щось хапати або за щось чіплятися", — каже Пітер Каппелер Фото: Seneca-Guns

"Наприклад, довгий пухнастий хвіст можна було б використовувати для того, щоб обернуться ним як шарфом і таким чином зігрітися. Також, якби людина впадала в тривалу сплячку, то хвіст був би у нагоді для зберігання жиру взимку", — каже Каппелер.

За словами Джонатана Маркса з Університету штату Північна Кароліна, США, міцний м'язистий хвіст, наприклад, як у кенгуру, людина могла б використовувати для збільшення сили ходьби або бігу. Або ж як у тиранозаврів він би слугував кермом під час руху.

"Але такі хвости повністю б змінили те, як ми пересуваємося поверхнею. Наприклад, нам довелося б сильно нахилятися при ходьбі або бігу. Тобто наші груди були б паралельні землі. При цьому стегна довелося б сильно випинати назад. Також можливо людині довелося б не ходити чи бігати, а постійно стрибати, адже величезний хвіст просто тягнувся б по землі і заважав руху», — каже Маркс.

За словами вчених, є ще одна проблема, з якою зіткнулася б людина: ненавмисне пошкодження хвоста в повсякденному житті, яких важко уникнути. Якщо йдеться про довгі хвости. Але навіть короткий хвіст заважав би людині нормально сидіти.

[ + – ] За словами вчених, є ще одна проблема, з якою зіткнулася б людина: ненавмисне пошкодження хвоста в повсякденному житті, яке важко уникнути. Якщо йдеться про довгі хвости. Але навіть короткий хвіст заважав би людині нормально сидіти Фото: Seneca-Guns

"З іншого боку людям довелося б інакше шити свій одяг. Але з огляду на те, що люди весь час вигадують найнезвичайніші модні тенденції, то я думаю це було б не проблемою. Я не здивуюся, якби люди навіть придумали певні прикраси та аксесуари для хвоста. Але незручностей від наявності хвоста для людини все одно буде більше, ніж переваг. Мій вердикт наступний: це була справжня скалка у з...ці", — каже Маркс.

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