Якби в людини був хвіст: до яких несподіваних наслідків це призвело б
Хвіст насправді у людини може з'явитися, але це дуже рідкісне явище.
У стародавніх міфах, а також у різних казках можна зустріти людей, які мають хвости. І часто таким людям приписували якусь магічну силу чи інші надздібності. Але що було б, якби люди дійсно мали хвости? Як би це змінило наше життя і як вони виглядали? На ці запитання відповідають вчені у статті для видання Live Science.
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Згідно з дослідженням, у дуже поодиноких випадках діти можуть народитися з різними дефектами, при яких може з'явитися рудиментарний псевдохвіст. Такі відростки часто містять м'язи, сполучну тканину та кровоносні судини, але в них немає кісток або хрящів. Вони тільки заважають та їх видаляють незабаром після народження.
У предків людини, людиноподібних приматів також були невеликі відростки, що нагадують хвости. Але приблизно 25 млн років тому, коли ці примати відокремилися від інших мавп у ході еволюції, хвости зникли.
"Деякі мавпи використовують свої хвости, щоб чіплятися за гілки дерев або хапати предмети. Але наші найближчі родичі, такі як бабуїни та макаки, використовують свій хвіст в основному для підтримки рівноваги. Вони не використовують цей хвіст як додаткову кінцівку, щоб щось хапати або за щось чіплятися», — каже Пітер Каппелер із Геттінгенського університету, Німеччина.
За словами вченого, це означає, що якби у людини був хвіст, то він би їм нічого не зміг ухопити. Але це не обов'язково говорить про те, що в такому разі хвіст був би непотрібним.
"Наприклад, довгий пухнастий хвіст можна було б використовувати для того, щоб обернуться ним як шарфом і таким чином зігрітися. Також, якби людина впадала в тривалу сплячку, то хвіст був би у нагоді для зберігання жиру взимку", — каже Каппелер.
За словами Джонатана Маркса з Університету штату Північна Кароліна, США, міцний м'язистий хвіст, наприклад, як у кенгуру, людина могла б використовувати для збільшення сили ходьби або бігу. Або ж як у тиранозаврів він би слугував кермом під час руху.
"Але такі хвости повністю б змінили те, як ми пересуваємося поверхнею. Наприклад, нам довелося б сильно нахилятися при ходьбі або бігу. Тобто наші груди були б паралельні землі. При цьому стегна довелося б сильно випинати назад. Також можливо людині довелося б не ходити чи бігати, а постійно стрибати, адже величезний хвіст просто тягнувся б по землі і заважав руху», — каже Маркс.
За словами вчених, є ще одна проблема, з якою зіткнулася б людина: ненавмисне пошкодження хвоста в повсякденному житті, яких важко уникнути. Якщо йдеться про довгі хвости. Але навіть короткий хвіст заважав би людині нормально сидіти.
"З іншого боку людям довелося б інакше шити свій одяг. Але з огляду на те, що люди весь час вигадують найнезвичайніші модні тенденції, то я думаю це було б не проблемою. Я не здивуюся, якби люди навіть придумали певні прикраси та аксесуари для хвоста. Але незручностей від наявності хвоста для людини все одно буде більше, ніж переваг. Мій вердикт наступний: це була справжня скалка у з...ці", — каже Маркс.
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