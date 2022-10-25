Как грозовое облачко. Рои насекомых генерируют статическое электричество

Исследователи пришли к выводу, что пчелы, саранча и другие насекомые имеют более близкие отношения с электричеством, чем считалось ранее.

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Ученые уже знают, что насекомые способны чувствовать электрические поля и даже подключаться к ним. Однако до сих пор влияние самих пчел на на атмосферный электрический заряд оставалось неизученным. В новом исследовании ученые исправили эту оплошность, пишет New Atlas.

По словам первого автора исследования Элларда Хантинга ученые всегда смотрели на то, как физика влияет на биологию, но не изучали, как биология может воздействовать на физику. В новом исследовании группа ученых из Бристольского университета и Университета Рединга сосредоточились на изучении того, как насекомые используют статические электрические поля, которые окружают нас повсюду.

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В ходе исследования ученые разместили монитор электрического поля рядом с ульями медоносных пчел и замеряли изменения, когда начиналось роение. Мониторинг показал, что рой медоносных пчел в действительности повышал атмосферное электричество на 100-1000 вольт на метр. Результат зависел от плотности насекомых в самом рое.

На базе полученной информации ученые разработали модель, которая позволила рассчитать влияние других роящихся насекомых на атмосферный электрический заряд. Исследователи обнаружили, что наибольшее влияние на атмосферное электричество может оказывать саранча — это связано с тем, что эти насекомые способны роиться в поистине гигантских масштабах. Ученые измерили их заряд и объединили с записями плотности их роения и пришли к выводу, что эти насекомые способны производить такие же атмосферные электрические заряды, как и грозовое облако.

Исследователи считают, что полученные в ходе исследования данные в настоящее время не учитываются в моделях прогнозирования климата и погоды, однако это стоит исправить. В следующих исследованиях ученые планируют также изучить, как другие организмы, например птицы и микробы, влияют на атмосферное электричество.

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