Як грозова хмаринка. Рої комах генерують статичну електрику

Дослідники дійшли висновку, що бджоли, сарана й інші комахи мають ближчі стосунки з електрикою, ніж вважалося раніше.

Related video

Учені вже знають, що комахи здатні відчувати електричні поля та підключатися до них. Однак досі вплив самих бджіл на атмосферний електричний заряд залишався невивченим. У новому дослідженні вчені виправили цю помилку, пише New Atlas.

За словами першого автора дослідження Елларда Гантінга, вчені завжди дивилися на те, як фізика впливає на біологію, але не вивчали, як біологія може впливати на фізику. У новому дослідженні група вчених із Бристольського університету й Університету Редінга зосередилися на вивченні того, як комахи використовують статичні електричні поля, які оточують нас усюди.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У ході дослідження вчені розмістили монітор електричного поля поруч із вуликами медоносних бджіл і заміряли зміни, коли починалося роїння. Моніторинг показав, що рій медоносних бджіл насправді підвищував атмосферну електрику на 100-1000 вольт на метр. Результат залежав від густини комах у самому рої.

На базі отриманої інформації вчені розробили модель, яка дозволила розрахувати вплив інших комах, що рояться, на атмосферний електричний заряд. Дослідники виявили, що найбільший уплив на атмосферну електрику може надавати сарана — це пов'язано з тим, що ці комахи здатні роїтися в гігантських масштабах. Учені виміряли їхній заряд і поєднали із записами щільності їхнього роїння та дійшли висновку, що ці комахи здатні виробляти такі ж атмосферні електричні заряди, як і хмара.

Дослідники вважають, що отримані в ході дослідження дані зараз не враховуються в моделях прогнозування клімату та погоди, проте це варто виправити. У наступних дослідженнях учені планують також вивчити, як інші організми, наприклад птахи та мікроби, впливають на атмосферну електрику.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вивчили електрику на кінчиках листя — виявилося, що крихітні іскри від рослин здатні впливати на якість повітря.