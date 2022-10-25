Ученые нашли действенный способ похудеть: справиться с лишним весом поможет добавка из песка

Исследователи обнаружили, что очищенные частицы песка способны помочь в борьбе с ожирением.

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История этого исследования началась еще в 2014 году. Тогда ученые проводили эксперименты на мышах и пришли к выводу, что на диете с высоким содержанием жиров испытуемые значительно меньше прибавляют в весе, чем на диете с добавлением наночастиц пористого кремнезема (MSP), получаемого из очищенных частиц песка. Последующие исследования показали, что эффективность такой диеты зависит от размера частиц кремнезема, пишет Science Alert.

Ученые продолжили исследования и обнаружили, что правильный размер и форма MSP в действительности влияет на способность мыши переваривать пищу в тонком кишечнике.

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Спустя 6 лет ученые провели новое исследование, использовав клинические данные десятка людей с ожирением. В ходе исследования ученые обнаружили, что MSP, по видимому, способны снизить уровень глюкозы и холестерина в крови, которые являются одними из основных факторов риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Более того, лечение кремнеземом не вызывало никакого дискомфорта у испытуемых, а также не нарушало привычную работу кишечника.

Итак результаты прошлых исследований оказались многообещающими, однако ученые все еще не до конца понимали фактический механизм снижения веса, а потому потребовались новые исследования.

Чтобы узнать больше о воздействии пористого кремнезема ученые использовали 13 разных размеров и форм MSP в моделировании человеческого кишечника после обильного приема пищи. Результаты подтвердили гипотезу о том, что кремнезем может в значительной степени "препятствовать процессам пищеварения".

Каждый из этих был введен в модель желудочно-кишечного тракта человека, которая включала получасовое желудочное пищеварение, а также час кишечного пищеварения и всасывания. Авторы отмечают, что наиболее эффективными оказались частицы кремнезема шириной пор от 6 до 10 нанометров.

Ученые считают, что пористые частицы песка поглощали как переваренные, так и не переваренные питательные вещества, до того, как они успевали попасть в кровоток. Вероятнее всего, именно таким образом MSP останавливают поступление калорий.

Исследователи планируют продолжить испытания на животных моделях, а затем проверить механизм в клинических испытаниях на людях.

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