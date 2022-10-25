Учені знайшли дієвий спосіб схуднути: впоратися із зайвою вагою допоможе добавка з піску

Дослідники виявили, що очищені частинки піску здатні допомогти в боротьбі з ожирінням.

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Історія цього дослідження розпочалася ще у 2014 році. Тоді вчені проводили експерименти на мишах і дійшли висновку, що на дієті з високим вмістом жирів випробувані значно менше додають у вазі, ніж на дієті з додаванням пористих наночастинок кремнезему (MSP), одержуваного з очищених частинок піску. Наступні дослідження показали, що ефективність такої дієти залежить від розміру частинок кремнезему, пише Science Alert.

Учені продовжили дослідження та виявили, що правильний розмір і форма MSP насправді впливає на здатність миші перетравлювати їжу в тонкому кишечнику.

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Через 6 років учені провели нове дослідження, використавши клінічні дані десятка людей із ожирінням. У ході дослідження вчені виявили, що MSP, мабуть, здатні знизити рівень глюкози та холестерину в крові, які є одними з основних факторів ризику серцево-судинних і метаболічних захворювань. Крім того, лікування кремнеземом не викликало жодного дискомфорту в піддослідних, а також не порушувало звичну роботу кишківника.

Отже, результати минулих досліджень виявилися перспективними, проте вчені все ще не до кінця розуміли фактичний механізм зниження ваги, а тому були потрібні нові дослідження.

Щоб дізнатися більше про вплив пористого кремнезему, вчені використовували 13 різних розмірів і форм MSP у моделюванні людського кишечника після великого прийому їжі. Результати підтвердили гіпотезу про те, що кремнезем може значною мірою "перешкоджати процесам травлення".

Кожен із цих був введений у модель шлунково-кишкового тракту людини, яка включала півгодинне шлункове травлення, а також годину кишкового травлення та всмоктування. Автори відзначають, що найефективнішими виявилися частинки кремнезему із порами завширшки від 6 до 10 нанометрів.

Учені вважають, що пористі частинки піску поглинали як переварені, так і не перетравлені поживні речовини, до того, як вони встигали потрапити в кровотік. Найімовірніше, саме так MSP зупиняють надходження калорій.

Дослідники планують продовжити випробування на тваринних моделях, а потім перевірити механізм у клінічних випробуваннях на людях.

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