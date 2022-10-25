Встали вверх тормашками. Ученые выяснили, когда впервые перевернулись магнитные полюса Земли

Новое исследование показывает более точные доказательства того, когда началась тектоника плит на Земле и ее поверхность начала меняться.

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Ученые провели исследование самых древних горных пород на планете и доказали, что земная кора так же перемещалась, как и современные литосферные плиты уже 3,2 млрд лет назад. Еще ученым удалось найти доказательства самого раннего изменения положения северного и южного магнитных полюсов, то есть когда они поменялись местами. Новые данные дают возможность понять, как подобные геологические изменения могли привести к созданию более благоприятной для развития жизни среды на Земле, пишет Phys.

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Ученые из Гарвардского университета Алек Бреннер и Роджер Фу изучили один из самых старых наиболее стабильных участков земной коры, который находится на территории Австралии. Ученые пришли к выводу, что некоторые части поверхности в ранней истории Земли перемещались со скоростью 6,1 сантиметра в год и 0,55 градуса каждый миллион лет.

Эти показатели больше чем в 2 раза превышают данные, которые получили эти же ученые раньше. Именно тектоникой плит можно объяснить такую скорость и широту перемещений в древности.

"Некоторые ученые считают, что в ранней истории Земли тектоника плит не была главным способом высвобождения внутреннего тепла планеты, как это происходит сегодня. Но мы нашли доказательство того, что это на самом деле происходило уже 3,2 млрд лет назад", — говорит Бреннер.

[ + – ] Ученые провели исследование самых древних горных пород на планете и доказали, что земная кора так же перемещалась, как и современные литосферные плиты уже 3,2 млрд лет назад Фото: SciTechDaily

Также ученые считают, что в этот же период произошло первое изменение магнитных полюсов Земли, когда северный и южный полюса поменялись местами. Сейчас ученые считают это обычным явлением и полюса менялись местами 183 раза за последние 83 млн лет, а за последние 160 млн это происходило несколько сотен раз.

Новые данные показывают, что уже 3,2 млрд лет назад Земля имела достаточно стабильное и сильное магнитное поле, которое могло защитить планету от того, что ее атмосфера будет разрушена потоками солнечных частиц.

"Мы считаем, что и тектоника плит, и стабильное магнитное поле уже были на ранней Земле, а это значит, что они могли повлиять на создание условий, комфортных для развития самых ранних форм жизни", — говорит Бреннер.

Сегодня внешняя оболочка Земли состоит примерно из 15 движущихся плит, которые удерживают континенты и океаны планеты. На протяжении миллионов лет эти плиты двигались, сталкивались друг с другом, что приводило к образованию континентов и гор. Также это способствовало изменению атмосферы, вследствие разных химических реакций, и в результате на планете стабилизировалась температура на миллиарды лет.

Новое исследование предполагает, что первая тектоника плит на Земле началась относительно рано в ее истории, которая составляет 4,5 млрд лет. Но точные данные получить очень сложно, ведь самые старые участки коры никогда не появляются на поверхности.

В будущих исследованиях ученые планируют сосредоточить внимание на других участках древней коры по всему миру. Они надеются найти более старые свидетельства движения плит, которое напоминает современную тектонику. Также возможно они обнаружат еще более старые свидетельства смещения магнитных полюсов и того, когда они поменялись местами.

"У нас есть хорошие шансы реконструировать не только то, когда плиты начали двигаться, но и то, как их движения и внутренние процессы Земли, которые их вызывают, менялись с течением времени", — говорит Фу.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что Земля меняется и что гравитация еще ничего не закончила с поверхностью планеты.