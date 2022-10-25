Встали догори ногами. Вчені з'ясували, коли вперше перекинулися магнітні полюси Землі

Нове дослідження показує точніші докази того, коли почалася тектоніка плит на Землі та її поверхня почала змінюватися.

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Вчені провели дослідження найдавніших гірських порід на планеті і довели, що земна кора так само переміщалася, як і сучасні літосферні плити вже 3,2 млрд років тому. Ще вченим вдалося знайти докази ранньої зміни положення північного і південного магнітних полюсів, тобто коли вони помінялися місцями. Нові дані дають можливість зрозуміти, як такі геологічні зміни могли призвести до створення сприятливішого для розвитку життя середовища на Землі, пише Phys.

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Вчені з Гарвардського університету Алек Бреннер та Роджер Фу вивчили одну з найстаріших найбільш стабільних ділянок земної кори, що знаходиться на території Австралії. Вчені дійшли висновку, деякі частини поверхні у ранній історії Землі переміщалися зі швидкістю 6,1 сантиметра на рік і 0,55 градуса кожен мільйон років.

Ці показники більше ніж у 2 рази перевищують дані, які отримали ці вчені раніше. Саме тектонікою плит можна пояснити таку швидкість і широту переміщень у давнину.

"Деякі вчені вважають, що в ранній історії Землі тектоніка плит не була головним способом вивільнення внутрішнього тепла планети, як це відбувається сьогодні. Але ми знайшли доказ того, що це насправді відбувалося вже 3,2 млрд років тому", — каже Бреннер. .

[ + – ] Вчені провели дослідження найдавніших гірських порід на планеті і довели, що земна кора так само переміщалася, як і сучасні літосферні плити вже 3,2 млрд років тому Фото: SciTechDaily

Також вчені вважають, що в цей же період відбулася перша зміна магнітних полюсів Землі, коли північний та південний полюси помінялися місцями. Зараз вчені вважають це звичайним явищем і полюси мінялися місцями 183 рази за останні 83 млн років, а за останні 160 млн це відбувалося кілька сотень разів.

Нові дані показують, що вже 3,2 млрд років тому Земля мала досить стабільне і сильне магнітне поле, яке могло захистити планету від того, що її атмосфера буде зруйнована потоками сонячних частинок.

"Ми вважаємо, що і тектоніка плит, і стабільне магнітне поле вже були на ранній Землі, а це означає, що вони могли вплинути на створення умов, комфортних для розвитку ранніх форм життя", — говорить Бреннер.

Сьогодні зовнішня оболонка Землі складається приблизно з 15 рухомих плит, які утримують континенти і океани планети. Протягом мільйонів років ці плити рухалися, стикалися одна з одною, що призводило до утворення континентів та гір. Також це сприяло зміні атмосфери внаслідок різних хімічних реакцій і в результаті на планеті стабілізувалася температура на мільярди років.

Нове дослідження передбачає, що перша тектоніка плит на Землі почалася відносно рано в її історії, що становить 4,5 млрд років. Але точні дані отримати дуже складно, адже найстаріші ділянки кори ніколи не з'являються на поверхні.

У майбутніх дослідженнях вчені планують зосередити увагу інших ділянках древньої кори у світі. Вони сподіваються знайти старіші свідчення руху плит, що нагадує сучасну тектоніку. Також, можливо, вони виявлять ще старіші свідчення зміщення магнітних полюсів і того, коли вони помінялися місцями.

"У нас є хороші шанси реконструювати не тільки те, коли плити почали рухатися, а й те, як їхні рухи та внутрішні процеси Землі, які їх спричиняють, змінювалися з часом", — каже Фу.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що Земля змінюється і що гравітація ще нічого не закінчила з поверхнею планети.