Воздушные змеи пустыни. Как выглядели смертельные ловушки для животных в древности

Археологи наконец-то смогли решить длительный спор.

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Засушливое плато Устюрт включает несколько стран: Туркменистан, Казахстан и Узбекистан. На нем расположены удивительные древние постройки. Их назвали пустынными воздушными змеями.

Впервые такие постройки заметил пилот Королевских ВВС в 1920-х годах. С тех пор они вызывают многие вопросы. На вопрос, почему их построили и какое у них значение, пыталось разобраться издание Ancient Origins.

Племена арабской пустыни вроде бедуинов знали об этих архитектурных формах в виде стрелок на протяжении тысячелетий. Но исследовать их начали не так давно – это обусловлено технологическими разработками спутниковых данных и развития аэрофотосъемок. В 2016 году было зафиксировано 5000 таких построек. Некоторые есть в Европе тоже.

Активное участие в изучении пустынных воздушных змеев принимал археолог Шамиль Амиров. Он говорит, что их создали многие тысячи лет назад. Радиоуглеродная датировка предположила, что некоторые из структур имеют возраст более 2000 лет. Кроме того, как охотничьи отряды некоторые из них использовали вплоть до ХХ ст.

Фото: Ancient Origins

Археологи сначала спорили о назначении пустынных змеев. Некоторые считали, что они могли быть границей, другие – говорили о водных каналах или жилых помещениях. Но сегодня говорят об отлове животных. Остатки указывают, что эти постройки помогали ловить газелей, страусов, гну и т.д. Также предполагается, что их использовали для приручения животных. Амиров уверен, что это были охотничьи ловушки.

Также известно, что у них есть некоторые вариации. Есть звездообразные, мешковидные ловушки и т.д. Но все они имеют общую черту: линию 2-х стен, которые сходятся в ограждение с пристроенными ячейками. Изучение их усложняло отсутствие других археологических находок поблизости, кроме останков животных. Кроме того, охотничьи традиции сейчас вымерли, поэтому дискуссия относительно того, как использовали пустынные воздушные змеи, довольно сложна.

Раньше казалось, что постройки не имеют смысла. Однако с помощью статистических данных зафиксировали более 6000 пустынных воздушных змеев от Саудовской Аравии до Узбекистана. Такое количество указывает на то, что древние кочевники устраивали коллективную большую охоту. Амиров предполагал, что люди хотели поймать целые стада антилоп. Мяса хватало не только для себя, но и для торговли.

Этой охотой занимались кочевые племена на плато Устюрт, где наибольшее количество таких построек. Но потом их поглотила Монгольская империя. Шкура и мясо из ловушек помогали ее экономике. Наличие Шелкового пути способствовало этому еще больше.

Получать добычу помогали стены длиной в сотни метров, которые образуют шею. Они создавали закрытое пространство. Кроме того, стены были невысокими. Скотоводческие племена уже в V в. до н. е. знали, что контролировать поток мигрирующих животных возможно просто с помощью необычных сооружений – канав или просто выложенных камней. Поэтому для строительства ловушек использовали и местный рельеф тоже.

Ограждение, к которому ведет воронка, часто имеет прикрепленную к нему яму. Для некоторых существование этих ям важно для классификации этих структур как воздушных змеев. Недавние исследования обнаружили, что эти ямы часто имели глубину несколько метров у края закрытого пространства. Они были интерпретированы как ловушки для убийства. Средний размер вольерной площади составляет 10000 квадратных метров.

Эти ловушки должны были приводить к массовому забою большого количества животных. Исследователи предположили, что использование этих ловушек могло поставить под угрозу исчезновение копытных животных, таких как персидская газель.

Однако более подробно понять феномен возможно только с помощью междисциплинарного подхода.

Напомним, ранее Фокус писал об открытии тайны Галилео Галилея. В этом помогла одна из книг-подделок.