Повітряні змії пустелі. Як виглядали смертельні пастки для тварин у давнину

Археологи нарешті змогли вирішити тривалу суперечку.

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Посушливе плато Устюрт містить кілька країн: Туркменістан, Казахстан та Узбекистан. На ньому розташовані дивовижні стародавні споруди. Їх назвали пустельними повітряними зміями.

Вперше такі споруди помітив пілот Королівських ВПС у 1920-х роках. З того часу вони викликають багато питань. У питанні, чому їх збудували і яке у них значення, намагалося розібратися видання Ancient Origins.

Племена арабської пустелі на зразок бедуїнів знали про ці архітектурні форми у вигляді стрілок протягом тисячоліть. Але досліджувати їх почали нещодавно – це зумовлено технологічними розробками супутникових даних та розвитку аерофотозйомок. У 2016 році зафіксували 5000 таких споруд. Деякі є у Європі теж.

Активну участь у вивченні пустельних повітряних зміїв брав археолог Шаміль Аміров. Він каже, що їх створили багато тисяч років тому. Радіовуглецеве датування припустило, що деякі із структур мають вік понад 2000 років. Крім того, як мисливські загони, деякі з них використовували аж до ХХ ст.

Фото: Коммод

Археологи спочатку сперечалися щодо призначення пустельних зміїв. Деякі вважали, що вони могли бути кордоном, інші – говорили про водні канали чи житлові приміщення. Але сьогодні говорять про вилов тварин. Залишки вказують, що ці споруди допомагали ловити газелей, страусів, гну тощо. Також припускають, що їх використовували для приручення тварин. Аміров упевнений, що це були мисливські пастки.

Також відомо, що вони мають деякі варіації. Є зіркоподібні, мішковидні пастки і т.д. Але всі вони мають спільну рису: лінію 2-х стін, які сходяться в огорожу із прибудованими осередками. Вивчення їх ускладнювала відсутність інших археологічних знахідок поблизу, окрім останків тварин. Крім того, мисливські традиції зараз вимерли, тому дискусія щодо того, як використовували пустельних повітряних змій, є досить складною.

Раніше здавалося, що споруди не мають сенсу. Проте за допомогою статистичних даних зафіксували понад 6000 пустельних повітряних зміїв від Саудівської Аравії до Узбекистану. Така кількість вказує на те, що стародавні кочівники влаштовували колективне велике полювання. Аміров припускав, що люди хотіли зловити цілі стада антилоп. М'яса вистачало не лише для себе, а й для торгівлі.

Цим полюванням займалися кочові племена на плато Устюрт, де найбільше таких споруд. Але потім їх поглинула монгольська імперія. Шкура та м'ясо з пасток допомагали її економіці. Наявність Шовкового шляху сприяла цьому ще більше.

Отримувати видобуток допомагали стіни завдовжки сотні метрів, які утворюють шию. Вони створювали закритий простір. Крім того, стіни були невисокими. Скотарські племена вже в V ст. до н. е. знали, що контролювати потік міграції тварин можливо просто за допомогою незвичайних споруд — канав або просто викладеного каміння. Тому для будівництва пасток використовували і місцевий рельєф також.

Огородження, до якого веде вирва, часто має прикріплену до нього яму. Для деяких існування цих ям є важливим для класифікації цих структур як повітряних зміїв. Нещодавні дослідження виявили, що ці ями часто мали глибину кілька метрів біля краю закритого простору. Вони були інтерпретовані як пастки для вбивства. Середній розмір вольєрної площі становить 10 000 квадратних метрів.

Ці пастки мали призводити до масового забою великої кількості тварин. Дослідники припустили, що використання цих пасток могло поставити під загрозу зникнення копитних тварин, таких як перська газель.

Проте докладніше зрозуміти феномен можливо лише з допомогою міждисциплінарного підходу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про відкриття таємниці Галілео Галілея. У цьому допомогла одна із книг-підробок.