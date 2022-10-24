Таємниця Галілео Галілея. Вчені знайшли нову книгу вченого: допомогла відома підробка

Як показало нове дослідження, італійський астроном є автором книги, виданої під іншим ім'ям.

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Один із рукописів Галілео Галілея, який виявився підробкою, дозволив вченим з'ясувати, що астроном є автором ще однієї книги, де автором вказана інша людина, пише Space.

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Як уже писав Фокус, ще в серпні цього року з'ясувалося, що знаменитий рукопис Галілео Галілея, який зберігався в бібліотеці Університету штату Мічиган, США, виявився підробкою. Але саме перевірка на справжність інших записів вченого призвела до відкриття того, що Галілей був автором іншої книги під назвою Considerazioni Astronomiche di Alimberto Mauri.

Цей трактат, назва якого перекладається як "Астрономічні міркування Алімберто Маурі" був опублікований ще в 1604 році. І згідно з назвою, автором цієї книги вказаний Алімберто Маурі.

[ + – ] Перевірка на справжність інших записів вченого призвела до відкриття того, що Галілей був автором іншої книги під назвою Considerazioni Astronomiche di Alimberto Mauri. Цей трактат, назва якого перекладається як "Астрономічні міркування Алімберто Маурі" був опублікований ще в 1604 році. І згідно з назвою, автором цієї книги вказаний Алімберто Маурі. Фото: space.com

Деякі вчені на початку 17 століття підозрювали, що автором цієї книги є саме Галілей. Але тоді, щоб уникнути різних проблем, вчені іноді видавали свої твори під псевдонімами. Але досі те, що автором цього трактату є Галілей, підтвердити не могли.

"Тепер ми з упевненістю можемо сказати, що автором трактату "Астрономічні міркування Алімберто Маурі" є саме Галілей. Цю роботу можна сміливо назвати приквелом для іншого його революційного трактату "Sidereus Nuncius", який виданий у 1610 році. У цій роботі описувалися спостереження, які вперше були проведені за допомогою телескопа. Галілей описував спостереження за Місяцем, зірками та чотирма супутниками Юпітера. Цей трактат можна назвати причиною краху геліоцентричної теорії, яка стверджувала, що все обертається навколо Землі", — каже Маттео Косчі з Університету Ка Фоскарі, Венеція, Італія.

[ + – ] Деякі вчені на початку 17 століття підозрювали, що автором цієї книги є саме Галілей. Але тоді, щоб уникнути різних проблем, вчені іноді публікували свої твори під псевдонімами. Але досі те, що автором цього трактату є саме Галілей підтвердити не могли Фото: wikipedia

Коли вчені перевіряли на справжність рукопис Галілея, що зберігається в бібліотеці Університету штату Мічиган, вони також перевірили на справжність два листи, в одному з яких стверджувалося, що автором Considerazioni Astronomiche di Alimberto Mauri є Галілей. Виявилося, що, як і рукопис, ці листи не справжні, а створені на початку 20 століття.

Але Косчі виявив у бібліотеці Флоренції один із рукописів Галілео Галілея, який точно був написаний італійським ученим. У цьому рукописі Галілей перераховував свої твори, які критикував його вічний опонент, італійський учений Лодовіко делле Коломбе. І там вказано роботу "Астрономічні міркування Алімберто Маурі".

[ + – ] Косчі виявив у бібліотеці Флоренції один із рукописів Галілео Галілея, який точно був написаний італійським ученим. У цьому рукописі Галілей перераховував свої твори, які критикував його вічний опонент, італійський учений Лодовіко делле Коломбе. І там вказана робота "Астрономічні міркування Алімберто Маурі" Фото: space.com

"У цій книзі Галілей пропонував надто революційні ідеї як для свого часу, і щоб уникнути критики, а тим більше нападів прихильників геліоцентричної моделі світоустрою, він писав під псевдонімом", — каже Пітер Баркер з Університету штату Оклахома, який не брав участі у дослідженні.

За словами вченого, результати дослідження Косчі є дуже переконливими і не викликають сумнівів. Таку саму думку висловив і Нік Вілдінг з Університету штату Джорджія, який якраз і з'ясував, що знаменитий рукопис Галілея є фальшивкою.

Цю книгу Галілей написав у той час, коли він викладав у Падуанському університеті, а це місто було у володінні Венеційської республіки. Можливо за допомогою свого трактату, присвяченого скарбнику Папи Римського, вчений хотів знайти заступництво у Римі. Але Рим та Венеція ворогували між собою, а тому цим також можна пояснити той факт, що Галілей використовував псевдонім", — каже Косчі.

Найважливішим відкриттям Галілео було те, що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки. Про те, які ще знаменні відкриття в історії людства змінили наш світ, Фокус вже докладно писав.