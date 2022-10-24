Тайна Галилео Галилея. Ученые нашли новую книгу ученого: помогла известная подделка

Как показало новое исследование, итальянский астроном является автором книги, которая была издана под другим именем.

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Одна из рукописей Галилео Галилея, которая оказалась подделкой, позволила ученым выяснить, что астроном является автором еще одной книги, где автором указан другой человек, пишет Space.

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Как уже писал Фокус, еще в августе этого года выяснилось, что знаменитая рукопись Галилео Галилея, которая хранилась в библиотеке Университета штата Мичиган, США, оказалась подделкой. Но именно проверка на подлинность других записей ученого привела к открытию того, что Галилей был автором другой книги под названием "Considerazioni Astronomiche di Alimberto Mauri".

Этот трактат, название которого переводится как "Астрономические рассуждения Алимберто Маури" был опубликован еще в 1604 году. И как следует из название автором этой книги указан некий Алимберто Маури.

[ + – ] Проверка на подлинность других записей ученого привела к открытию того, что Галилей был автором другой книги под названием "Considerazioni Astronomiche di Alimberto Mauri". Этот трактат, название которого переводится как "Астрономические рассуждения Алимберто Маури" был опубликован еще в 1604 году. И как следует из название автором этой книги указан некий Алимберто Маури Фото: space.com

Некоторые ученые в начале 17 века подозревали, что автором этой книги является как раз Галилей. Но в то время, чтобы избежать разных проблем, ученые иногда издавали свои творения под псевдонимами. Но до сих пор то, что автором этого трактата является именно Галилей подтвердить, не могли.

"Теперь мы с полной уверенностью можем сказать, что автором трактата "Астрономические рассуждения Алимберто Маури" является именно Галилей. Эту работу можно смело назвать приквелом для другого его революционного трактата "Sidereus Nuncius", который был издан в 1610 году. В этой работе описывались наблюдения, которые впервые были проведены с помощью телескопа. Галилей описывал наблюдения за Луной, звездами и четырьмя спутниками Юпитера. Данный трактат можно назвать причиной краха гелиоцентрической теории, которая утверждала, что все вращается вокруг Земли", — говорит Маттео Косчи из Университета Ка Фоскари, Венеция, Италия.

[ + – ] Некоторые ученые в начале 17 века подозревали, что автором этой книги является как раз Галилей. Но в то время, чтобы избежать разных проблем, ученые иногда издавали свои творения под псевдонимами. Но до сих пор то, что автором этого трактата является именно Галилей подтвердить, не могли Фото: wikipedia

Когда ученые проверяли на подлинность рукопись Галилея, которая хранится в библиотеке Университета штата Мичиган, они также проверили на подлинность два письма, в одном из которых утверждалось, что автором "Considerazioni Astronomiche di Alimberto Mauri" является Галилей. Оказалось, что, как и рукопись эти письма не настоящие, а созданы в начале 20 века.

Но Косчи обнаружил в библиотеке Флоренции одну из рукописей Галилео Галилея, которая точно была написана итальянским ученым. В этой рукописи Галилей перечислял свои произведения, которые критиковал его вечный оппонент, итальянский ученый Лодовико делле Коломбе. И там была указана работа "Астрономические рассуждения Алимберто Маури".

[ + – ] Косчи обнаружил в библиотеке Флоренции одну из рукописей Галилео Галилея, которая точно была написана итальянским ученым. В этой рукописи Галилей перечислял свои произведения, которые критиковал его вечный оппонент, итальянский ученый Лодовико делле Коломбе. И там была указана работа "Астрономические рассуждения Алимберто Маури" Фото: space.com

"В этой книге Галилей предлагал слишком революционные идеи как для своего времени, и чтобы избежать критики, а тем более нападок приверженцев гелиоцентрической модели мироустройства, он писал под псевдонимом", — говорит Питер Баркер из Университета штата Оклахома, который не принимал участие в исследовании.

По словам ученого, результаты исследование Косчи является очень убедительным и не вызывает сомнений. Такое же мнение выразил и Ник Уилдинг из Университета штата Джорджия, который как раз и выяснил, что знаменитая рукопись Галилея является фальшивкой.

"Эту книгу Галилей написал в то время, когда он преподавал в Университете Падуи, а этот город был во владении Венецианской республики. Возможно с помощью своего трактата, который был посвящен казначею Папы Римского, ученый хотел найти покровительство в Риме. Но Рим и Венеция враждовали между собой, а потому этим также можно объяснить тот факт, что Галилей использовал псевдоним", — говорит Косчи.

Самым важным открытием Галилео Галилея было то, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. О том какие еще знаменательные открытия в истории человечества изменили наш мир, Фокус уже подробно писал.