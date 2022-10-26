Зловещее "Событие Мияке". Древние годичные кольца предсказали начало двухлетнего апокалипсиса

Невообразимые двухлетние солнечные бури могут произойти уже в этом десятилетии.

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"Событие Мияке" является чем-то зловещим и оставляет свой отпечаток в годичных кольцах деревьев, в этот момент уровень изотопа углерод-14 превышает норму примерно в 20 раз. Ученые считают, что в ближайшем обозримом будущем нас ждет новый апокалипсис, пишет Forbes.

Годичные кольца деревьев, подобно летописи, могут многое рассказать о том, что видела Земля. Подобные всплески космического излучения, называемые "событием Мияки" происходят примерно раз в тысячу лет. Подобные солнечные бури способны сметать все на своем пути — в том числе спутники, интернет-кабели, междугородние линии электропередач и трансформаторы. По сути с началом такой бури мир погрузится во тьму на несколько лет.

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По словам автора исследования доктора Бенджамина Поупа из Школы математики и физики Университета Квинсленда, до сих пор не ясно, что именно вызывает подобные бури. Однако если бы она произошла сейчас, влияние на глобальную инфраструктуру было бы колоссальным.

В ходе исследования Поуп с коллегами разработали программу для анализа всех доступных годичных колец тысячелетних деревьев. Когда радиация попадает в атмосферу, она производит радиоактивный углерод-14, который фильтруется с помощью океана, деревьев, воздуха, растений и животных. В результате спустя столетия ученые могут найти отпечатки "события Мияке" в годичных кольцах деревьев. После ученые смоделировали глобальный цикл и реконструировали события за последние 10 тысяч лет, чтобы увидеть масштаб древнего апокалипсиса.

Исследователи предполагают, что эти события напрямую связаны с солнечными вспышками. Известно, что у Солнца есть собственный цикл солнечных пятен продолжительностью около 11 лет, в течение этого времени они увеличиваются до своего максимума и ослабевает до своего минимума. Ученые рассчитали, что солнечной максимум приходится на 2024 год.

По словам Поупа, они с коллегами обнаружили, что "событие Мияке" не коррелирует с активностью солнечных пятен и может длиться годами, а не быть мгновенным взрывом или вспышкой. Ученые считают, что нас ждет более масштабный и продолжительный шторм.

Исследователи отмечают, что вероятность появления еще одного "события Мияке" в течение десятилетия составляет всего 1%, однако важно уже сейчас понимать какие последствия за ним последуют и как долго продлится этот шторм.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ предсказать смерть звезд от мощного взрыва.