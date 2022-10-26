Зловісна "подія Міяке". Стародавні річні кільця передбачили початок дворічного апокаліпсису

Неймовірні дворічні сонячні бурі можуть статися вже цього десятиліття.

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"Подія Міяке" є чимось зловісним і залишає свій відбиток на річних кільцях дерев, у цей момент рівень ізотопу вуглець-14 перевищує норму приблизно у 20 разів. Учені вважають, що в найближчому майбутньому на нас чекає новий апокаліпсис, пише Forbes.

Річні кільця дерев, подібно до літопису, можуть багато розповісти про те, що бачила Земля. Подібні сплески космічного випромінювання, які називають "подією Міякі", відбуваються приблизно раз на тисячу років. Подібні сонячні бурі здатні змітати все на своєму шляху, зокрема супутники, інтернет-кабелі, міжміські лінії електропередач і трансформатори. По суті з початком такої бурі світ зануриться в темряву на кілька років.

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За словами автора дослідження доктора Бенджаміна Поупа зі Школи математики та фізики Університету Квінсленда, досі не ясно, що саме спричиняє подібні бурі. Однак, якби вона відбулася зараз, вплив на глобальну інфраструктуру був би колосальним.

У ході дослідження Поуп із колегами розробили програму для аналізу всіх доступних річних кілець тисячолітніх дерев. Коли радіація потрапляє в атмосферу, вона виробляє радіоактивний вуглець-14, який фільтрується за допомогою океану, дерев, повітря, рослин і тварин. У результаті через століття вчені можуть знайти відбитки "події Міяке" в річних кільцях дерев. Після цього вчені змоделювали глобальний цикл і реконструювали події за останні 10 тисяч років, щоб побачити масштаб стародавнього апокаліпсису.

Дослідники припускають, що ці події безпосередньо пов'язані із сонячними спалахами. Відомо, що Сонце має власний цикл сонячних плям тривалістю близько 11 років, протягом цього часу вони збільшуються до свого максимуму та слабшають до свого мінімуму. Вчені розрахували, що сонячний максимум припадає на 2024 рік.

За словами Поупа, вони з колегами виявили, що "подія Міяке" не корелює з активністю сонячних плям і може тривати роками, а не бути миттєвим вибухом чи спалахом. Учені вважають, що на нас чекає масштабніший і триваліший шторм.

Дослідники зазначають, що ймовірність появи ще однієї "події Міяке" протягом десятиліття становить лише 1%, проте важливо вже зараз розуміти, які наслідки за ним будуть і як довго триватиме цей шторм.

Раніше Фокус писав, що вчені знайшли спосіб передбачити смерть зірок від потужного вибуху.