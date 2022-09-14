Передбачити апокаліпсис. Вчені знайшли спосіб передбачити смерть зірок від потужного вибуху

Група вчених вважає, що формування особливого покриву речовини є свідченням швидкої смерті зірки.

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Група вчених опублікувала статтю в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, в якій йдеться про те, що тепер можна дізнатися, коли гігантська зірка ось-ось загине в катастрофічному вибуху наднової, пише Space.

Коли у величезної і дуже важкої зірки закінчується її життєвий цикл, то у її ядрі починається перехід від синтезу водню до синтезу більш важких елементів, починаючи з гелію. Наприкінці цього процесу в ядрі зірки накопичується залізо, яке не дає виходу енергії для подальшого синтезу важчих елементів. Це означає, що для цієї зірки настав момент смерті і за кілька хвилин вона вибухає надновою.

Те, що зірка, може стати надновою, показує її величезний розмір і велика яскравість, яка в десятки тисяч разів перевищує яскравість Сонця. Такі зірки переважно є червоними гігантами. Наприклад, такою гігантською зіркою, яка скоро вибухне надновою є Бетельгейзе, яка, як уже писав Фокус, 2 тисячі років тому виглядала по-іншому.

[ + – ] Те, що зірка, може стати надновою, показує її величезний розмір і велика яскравість, яка в десятки тисяч разів перевищує яскравість Сонця. Такі зірки переважно є червоними гігантами. Фото: Seneca-Guns

Але точно передбачити, коли червоний гігант перетворитися на наднову сказати дуже важко. Принаймні, так було до появи нового дослідження. Група астрономів розробила спосіб виявлення наднових, які, ймовірно, вибухнуть протягом найближчих кількох років. Вчені вивчили кілька десятків типу ІІ-Р. На відміну від інших наднових ці вибухи залишаються яскравими ще довгий час після початкового вибуху.

[ + – ] Залишок наднової Кеплера Фото: NASA

Астрономи переглянули старі каталоги і знайшли зображення зірок до того, як вони вибухнули, і всі вони виявилися червоними надгігантами, такими як Бетельгейзе. Це явна ознака того, що такі зірки є кандидатами у наднові, які можуть вибухнути будь-якої миті.

Вважається, що зірки, які призводять до такого роду наднової, перед вибухом оточені щільним покривом із речовини. Саме нагрівання цієї речовини від початкової ударної хвилі змушує яскравість зберігатися довше.

Цей щільний покрив речовини також змушує цей тип наднової зірки ставати видимою швидше, ніж інші типи наднових. Таким чином, здається, що ці щільні покриви з речовини навколо зірок також є ознакою того, що ось-ось станеться вибух наднової.

[ + – ] Залишок наднової RCW 103 з нейтронною зіркою 1E 161348-5055 у центрі Фото: NASA

Але скільки часу потрібно, щоби сформувати такий покрив? Вчені досліджували дві моделі. В одній із них зірка за допомогою зоряного вітру видувала речовину зі своєї поверхні та поширювала її навколо зірки, утворюючи покрив протягом десятків років.

У другій моделі зірка зазнала сильного вибуху перед вибухом наднової, внаслідок чого речовина вагою до однієї десятої маси Сонця вирушила на орбіту навколо зірки менш ніж за рік.

В результаті ретельного аналізу вчені дійшли висновку, що правильна саме друга модель, з поправкою на те, що від формування покриву навколо зірки до самого вибуху все-таки пройде лише кілька років. Тому досліджуючи зображення гігантських червоних зірок, вчені можуть точніше сказати, коли вона таки вибухне.

Як вже писав Фокус раніше, вчені виявили побачили новий тип вибуху зірок, до цього невідомий науці.

Також Фокус писав про те, що вчені чекають на появу наднової і ця подія може бути небезпечною для Землі.

Нагадуємо, як уже писав Фокус, космічний телескоп Вебба зміг побачити свою першу наднову.