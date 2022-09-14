Предугадать апокалипсис. Ученые нашли способ предсказать смерть звезд от мощного взрыва

Группа ученых считает, что формирование особого покрова из вещества является свидетельством скорой смерти звезды.

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Группа ученых опубликовала статью в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, в которой говорится, что теперь можно узнать, когда гигантская звезда вот-вот погибнет в катастрофическом взрыве сверхновой, пишет Space.

Когда у огромной и очень тяжелой звезды заканчивается ее жизненный цикл, то в ее ядре начинается переход от синтеза водорода к синтезу более тяжелых элементов, начиная с гелия. В конце этого процесса в ядре звезды накапливается железо, которое не дает выхода энергии для дальнейшего синтеза более тяжелых элементов. Это означает, что для этой звезды настал момент ее смерти и за несколько минут она взрывается сверхновой.

То, что звезда, может стать сверхновой говорит ее огромный размер и большая яркость, которая в десятки тысяч раз превышает яркость Солнца. Такие звезды в основном являются красными гигантами. Например, такой гигантской звездой, которая скоро взорвется сверхновой является Бетельгейзе, которая, как уже писал Фокус, 2 тысячи лет назад выглядела по-другому.

[ + – ] То, что звезда, может стать сверхновой говорит ее огромный размер и большая яркость, которая в десятки тысяч раз превышает яркость Солнца. Такие звезды в основном являются красными гигантами Фото: Live Science

Но точно предсказать, когда красный гигант превратиться в сверхновую сказать очень трудно. По крайней мере так было до появления нового исследования. Группа астрономов разработала способ обнаружения сверхновых, которые, вероятно, взорвутся в течение ближайших нескольких лет. Ученые изучили несколько десятков типа II-P. В отличие от других сверхновых, эти взрывы остаются яркими еще долгое время после первоначального взрыва.

[ + – ] Остаток сверхновой Кеплера Фото: NASA

Астрономы просмотрели старые каталоги и нашли изображения звезд до того, как они взорвались, и все они оказались красными сверхгигантами, такими как Бетельгейзе. Это явный признак того, что такие звезды являются кандидатами в сверхновые, которые могут взорваться в любой момент.

Считается, что звезды, которые приводят к такого рода сверхновым, перед взрывом окружены плотным покровом из вещества. Именно нагрев этого вещества от начальной ударной волны заставляет яркость сохраняться дольше.

Этот плотный покров из вещества также заставляет этот тип сверхновой звезды становиться видимой быстрее, чем другие типы сверхновых. Таким образом, кажется, что эти плотные покровы из вещества вокруг звезд также являются признаком того, что вот-вот произойдет взрыв сверхновой.

[ + – ] Остаток сверхновой RCW 103 c нейтронной звездой 1E 161348-5055 в центре Фото: NASA

Но сколько времени нужно, чтобы сформировать такой покров? Ученые исследовали две модели. В одной из них звезда с помощью звездного ветра выдувала вещество со своей поверхности и распространяла его вокруг звезды, образуя покров в течение десятков лет.

Во второй модели звезда испытала сильный взрыв перед взрывом сверхновой, в результате чего вещество весом до одной десятой массы Солнца отправилось на орбиту вокруг звезды менее чем за год.

В результате тщательного анализа, ученые пришли к выводу, что верна именно вторая модель, с поправкой на то, что от формирования покрова вокруг звезды до самого взрыва все-таки пройдет всего несколько лет. Поэтому исследуя изображения гигантских красных звезд, ученые могут более точно сказать, когда она все-таки взорвется.

Как уже писал Фокус ранее, ученые обнаружили увидели новый тип взрыва звезд, до этого неизвестный науке.

Также Фокус писал о том, что ученые ждут появление сверхновой и это событие может быть опасным для Земли.

Напоминаем, как уже писал Фокус, космический телескоп Уэбба смог увидеть свою первую сверхновую.