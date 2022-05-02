Ученые ждут появление сверхновой: почему это событие может быть опасным для Земли

Если сверхновая взорвется недалеко, по космическим меркам, от нас, то это будет настоящая катастрофа. И это может случиться уже в 2022 году.

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Астрономы надеются получить заблаговременное сообщение о том, что недалеко от Земли взорвалась звезда, которая превратилась в сверхновую. Такие данные могут предоставить как наземные телескопы, так и подземные детекторы. В этом случае ученые смогут получить больше информации о том, как создавалась материя в Млечном Пути. Но с другой стороны, такое событие несет определенные опасности для нашей планеты, сообщает The Guardian.

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Сверхновые появляются тогда, когда звезда разрушается полностью и свет от этого взрыва может затмить собой весь видимый свет, который наблюдают астрономы. За последнюю 1000 лет ученые могли увидеть подобное событие только 5 раз и это случилось еще до изобретения телескопа.

"Мы имеем представление о сверхновых благодаря тому, что они появляются в других галактиках и благодаря остаткам этих сверхновых в Млечном Пути. Но нам бы хотелось увидеть сверхновую, которая появится недалеко от Земли, чтобы можно было ее изучить с помощью современных телескопов и детекторов", — говорит Стивен Смарт из Королевского университета в Белфасте.

[ + – ] На изображении показана Крабовидная туманность, которая является остатком сверхновой SN 1054, которая взорвалась в 1054 году Фото: NASA

Взрыв сверхновой и его последствия

Когда взрывается сверхновая, то в результате этого события в космос улетают тяжелые элементы. Поэтому наблюдение за появлением сверхновой в непосредственной близости от Земли позволит ученым получить больше информации о том, как была создана материя в Млечном Пути.

"Большинство тяжелых элементов созданы в результате взрыва сверхновой. Атомы этих элементов обеспечивают галактику необходимым для ее существования веществом. Кстати эти элементы также необходимы и для существования жизни. Например, кальций в ваших костях и железо в вашей крови, и здесь еще можно вспомнить о золоте в кольце на вашем пальце – все это было создано в результате взрыва сверхновой", — говорит Смарт.

По словам ученого, часто в результате взрыва сверхновой остается очень плотная нейтронная звезда. Чтобы лучше понять насколько она плотная, представьте себе спичечный коробок, в котором масса вещества будет составлять примерно 3 млрд тонн. Если же звезда, которая стала сверхновой была очень большой, то это также может привести к тому, что появится черная дыра.

Во время взрыва сверхновой высвобождается огромное количество энергии. За один только взрыв сверхновая выделит столько же энергии, сколько наше Солнце сможет выделить за 10 млрд лет своей жизни. Иногда взрыв сверхновой можно увидеть на Земле даже невооруженным взглядом и днем, ведь в результате этого события выделяется очень много света.

Ученые видели 5 сверхновых, хотя должны были увидеть 20

Ученые считают, что в такой галактике, как Млечный Путь, каждые 1000 лет появляется примерно 20 сверхновых. Но за последнее тысячелетие ученые смогли увидеть только 5 таких событий. Исторические источники указывают на появление сверхновых в 1006, 1054 1181, 1572 и в 1604 годах.

[ + – ] На изображении показаны остатки после взрыва сверхновой SN 1572, которая взорвалась в 1572 году Фото: NASA

"Но если сверхновые такие яркие, почему люди видели только 5 взрывов вместо прогнозируемых двадцати? Все очень просто. Наша галактика похожа на плоскую пластину, и наша Солнечная система находится примерно в двух третях пути к ее краю. Сверхновая, которая появится на другой стороне это пластины, будет скрыта пылью и звездами, которые находятся в центре галактики", — говорит Марк Салливан из Саутгемптонского университета.

Сверхновые — творцы звезд и планет

Взрывы сверхновых не только является производителями элементов, которые необходимы для жизни, но они также играют важную роль в формировании планет и звезд.

"В результате взрыва сверхновой в космос улетают очень мощные ударные волны. Они сталкиваются с облаками газа и пыли, способствуют их уплотнению. В результате в центрах этих облаков сначала появляются протозвезды, затем они превращаются в настоящие звезды и появляются планеты вокруг этих звезд. Возможно именно так появилось Солнце и вся Солнечная система", — говорит Козимо Инсерра из Университета Кардиффа.

[ + – ] На изображении показаны остатки после взрыва сверхновой SN 1604 или сверхновой Кеплера, которая взорвалась в 1604 году Фото: NASA

Как взрыв сверхновой может угрожать Земле?

Но в тоже время взрыв сверхновой может представлять угрозу для Земли. По словам ученых, если такое событие произойдет в пределах расстояния в 60 световых лет, то космические лучи могут разрушить озоновый слой нашей планеты. Это значит, что на Землю станет попадать больше ультрафиолетового излучения Солнца, которое является смертельно опасным для всего живого на планете.

"Но такая звезда должна взорваться очень близко к Земле, чтобы случилась такая катастрофа. Пока что у нас нет данных о том, что подобная звезда готова взорваться где-то по соседству с нами", — говорит Салливан.

Но ученые считают, что как минимум две сверхновых взорвались недалеко, по космическим меркам, от Земли в течении последних 10 млн лет. Исследователи считают, что подобные взрывы произошли на расстоянии примерно в 320 световых лет от нас.

К такому выводу ученые пришли благодаря тому, что на планете были обнаружен радиоактивный изотоп железа – железо-60. Этот изотоп создают именно сверхновые и его обнаружили в отложениях возрастом 2,5 и 7 млн лет. Но как эти события повлияли на нашу планету точно не известно. Возможно произошло какое-то изменение климата, говорят ученые.

[ + – ] Остаток сверхновой RCW 103 c нейтронной звездой 1E 161348-5055 в центре Фото: NASA

Земля уже подвергалась негативному влиянию сверхновой?

В то же время ученые предполагают, что более давние взрывы сверхновых все же могли внести свой негативный вклад в развитие жизни на Земле.

"Одно из массовых вымираний живых существ, которое произошло 360 млн лет назад могло быть связано со взрывом сверхновой. Это может быть был и не один взрыв, но они случились на расстоянии примерно в 65 световых лет от Земли. И эти взрывы стали причиной длительного истощения озонового слоя планеты", — говорит Брайан Филдс из Университета штата Иллинойс.

Если это так, то мощное излучение от взрывов сверхновых, могло лишить Землю части озонового слоя на период в 100 тысяч лет и таким образом привело к массовому вымиранию ранних живых существ на планете, говорят ученые.

Сверхновая появится в 2022 году

Сейчас ученые готовятся к тому, чтобы увидеть первые признаки появления сверхновой недалеко от Земли. В этом им могут помочь подземные детекторы для обнаружения нейтрино.

"Нейтрино — это первое, что возникнет из сверхновой. Если их очень много, то детекторы их зафиксируют, а наземные телескопы будут направлены на источник этих нейтрино. Мы будем готовы изучить первые вспышки света сверхновой и сможем увидеть, как развиваются дальнейшие события", — говорит Смарт.

По словам ученых, они точно уверены, что взрыв сверхновой произойдет в 2022 году. Но произойдет ли он в нашей галактике и тем более вблизи от Земли – пока не известно.