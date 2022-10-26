Как пляжник на курорте. Ученые создали сандалии для пингвина, чтобы спасти ему жизнь

Сотрудников океанариума умилило, как самка пингвина перемешается в новой обуви, перекачиваясь из стороны в сторону, будто боксер, выходящий на ринг.

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Только за последние два года популяция африканских пингвинов сократилась на 23%. Виной тому загрязнение, вылов рыбы и птичий грипп, от которого в последнее время умерло несколько десятков морских птиц, пишет Gizmodo.

В Аквариуме новой Англии в Бостоне живут несколько африканских пингвинов. В 2020 году у самки по имени Beach Donkey обнаружили пододерматит. Это заболевание определяется как воспаление стопы и часто встречается у морских птиц, живущих в неволе, особенно пожилых птиц. Beach Donkey 24 года, хотя в дикой природе пингвины этого вида редко живут более 5-10 лет, в неволе их продолжительность жизни увеличивается, а с ней и количество заболеваний.

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По слова младшего ветеринарного врача аквариума Новой Англии Мелиссы Джоблон, хронический пододерматит может прогрессировать и превратиться в глубокую инфекцию мягких тканей и даже костей.

[ + – ] Больной самке сделали специальные сандалии Фото: Vanessa Kahn/New England Aquarium

Чтобы спасти жизнь Beach Donkey ученые разработали специальные сандалии, которые помогают морской птице свободно перемещаться во время лечения. Персонал аквариума умилило сколь смешно передвигается пингвиниха в новых сандалиях, раскачиваясь из стороны в сторону, будто боксер, выходящий на ринг перед боем.

Во время лечения пингвиниху забрали из выставочного вольера и она смогла свободно перемещаться по океанариуму, заглядывая к своим сородичам и в кабинеты сотрудников аквариума.

В Аквариуме Новой Англии отмечают, что забота о здоровье пожилых пингвином является их приоритетом. Африканские пингвины сегодня находятся под угрозой исчезновения, а их популяция быстро сокращается из-за ряда факторов, в том числе и чрезмерного вылова рыбы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые развенчали миф о моногамии пингвинов — они не прочь сходить налево.