Як пляжник на курорті. Вчені створили сандалії для пінгвіна, щоб урятувати йому життя

Співробітників океанаріуму розчулило, як самка пінгвіна перемішається в новому взутті, розгойдуючись з боку в бік, ніби боксер, що виходить на ринг.

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Лише протягом останніх двох років населення африканських пінгвінів скоротилася на 23%. Виною цьому є забруднення, вилов риби та пташиний грип, від якого останнім часом померло кілька десятків морських птахів, пише Gizmodo.

В Акваріумі нової Англії в Бостоні мешкають кілька африканських пінгвінів. У 2020 році у самки на ім'я Beach Donkey виявили підодерматит. Це захворювання визначають як запалення стопи і часто зустрічається у морських птахів, що живуть у неволі, особливо літніх птахів. Beach Donkey 24 роки, хоча в дикій природі пінгвіни цього виду рідко живуть понад 5-10 років, у неволі їхня тривалість життя збільшується, а з нею і кількість захворювань.

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За словами молодшої ветеринарної лікарки акваріума Нової Англії Меліси Джоблон, хронічний підодерматит може прогресувати та перетворитися на глибоку інфекцію м'яких тканин і навіть кісток.

[ + – ] Хворій самці зробили спеціальні сандалії Фото: сандалии

Щоб врятувати життя Beach Donkey вчені розробили спеціальні сандалії, які допомагають морській птасі вільно переміщатися під час лікування. Персонал акваріума зворушило як смішно пересувається пінгвіниха в нових сандалях, розгойдуючись з боку в бік, ніби боксер, що виходить на ринг перед боєм.

Під час лікування пінгвіниху забрали з виставкового вольєру і вона змогла вільно пересуватися океанаріумом, заглядаючи до своїх родичів і до кабінетів співробітників акваріума.

В Акваріумі Нової Англії зазначають, що турбота про здоров'я літніх пінгвінів є пріоритетом. Африканські пінгвіни сьогодні знаходяться під загрозою зникнення, а їхня популяція швидко скорочується через ряд факторів, зокрема і надмірного вилову риби.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розвінчали міф про моногамію пінгвінів — вони не проти сходити наліво.