Добавляют седых волос. Ученые обнаружили, что родители мальчиков стареют быстрее

Исследователи считают, что воспитание сына может быть более сложной задачей, чем воспитание дочери.

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В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы понять, как пол ребенка влияет на жизнь родителей. Оказалось, что быть родителями мальчика намного сложнее — исследование показывает, что их мозг стареет значительно раньше, пишет Daily Mail.

Группа ученых из Карлова университета в Праге и Колумбийского университета в Нью-Йорке изучили данные около 30 тысяч родителей. Исследователи наблюдали за испытуемыми более 14 лет — участники исследования также заполнили анкету, где отметили количество детей, а также их пол. Группы распределились так:

у 10 872 были сыновья;

у 4 862 был один сын;

у 3 523 двое сыновей;

2 487 трое и больше сыновей;

у 891 была одна дочь;

у 905 — две дочери;

у 554 трое и больше дочерей.

После ученые провели ряд тестов для родителей, например, запомнить список из 10 слов или посчитать в обратном порядке от 100 по семеркам. В целом тесты были направлены на концентрацию, память, мышление и понимание.

Проанализировав полученные данные ученые пришли к выводу, что мозг родителей мальчиков стареет быстрее, а если сыновей двое или больше, то последствия еще более удручающие. Любопытно, что наличие сына одинаково влияет на мозг обоих родителей.

По словам соавтора исследования Катрин Вульф, в данный момент ученые не знают наверняка с чем это связано. Однако исследователи предполагают, что дочери оказывают больше внимания здоровью пожилых родителей. Кроме того, более ранние исследования показали, что родители девочек, как правило, ведут более здоровый образ жизни — реже употребляют алкоголь и курят. Еще одно исследование показало, что мамы мальчиков чаще имеют лишний вес в отличии от мам девочек.

Команда ученых предполагает, что совокупная польза для физического и психологического здоровья родителей дочери в дальнейшем может снизить риск развития деменции.

Ученые также отмечают, что в исследовании учитывались все дети — как приемные, так и биологические. Оказалось, что биологические связи никак не влияют на старение мозга родителей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали худший метод воспитания детей — жизнь будет адом.