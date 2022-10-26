Додають сивого волосся. Вчені виявили, що батьки хлопчиків старіють швидше

Дослідники вважають, що виховання сина може бути складнішим завданням, ніж виховання дочки.

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У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, як стать дитини впливає на життя батьків. Виявилося, що бути батьками хлопчика набагато складніше — дослідження показує, що їхній мозок старіє значно раніше, пише Daily Mail.

Група вчених із Карлового університету в Празі та Колумбійського університету в Нью-Йорку вивчили дані близько 30 тисяч батьків. Дослідники спостерігали за піддослідними понад 14 років — учасники дослідження також заповнили анкету, де відзначили кількість дітей, а також їхню стать. Групи розподілилися так:

у 10 872 були сини;

у 4862 був один син;

у 3523 двоє синів;

у 2487 троє та більше синів;

у 891 була одна дочка;

у 905 — дві дочки;

у 554 троє та більше дочок.

Після цього вчені провели низку тестів для батьків, наприклад, запам'ятати список із 10 слів або порахувати у зворотному порядку від 100 сімками. Загалом тести були спрямовані на концентрацію, пам'ять, мислення та розуміння.

Проаналізувавши отримані дані, вчені дійшли висновку, що мозок батьків хлопчиків старіє швидше, а якщо синів двоє або більше, то наслідки ще більш гнітючі. Цікаво, що наявність сина однаково впливає мозок обох батьків.

За словами співавторки дослідження Катрін Вульф, зараз учені не знають напевне, з чим це пов'язано. Проте дослідники припускають, що дочки приділяють більше уваги здоров'ю літніх батьків. Крім того, раніше дослідження показали, що батьки дівчаток, як правило, ведуть здоровіший спосіб життя — рідше вживають алкоголь і курять. Ще одне дослідження показало, що мами хлопчиків частіше мають зайву вагу на відміну від дівчаток.

Команда вчених припускає, що сукупна користь для фізичного та психологічного здоров'я батьків дочки надалі може знизити ризик розвитку деменції.

Учені також зазначають, що в дослідженні враховували всіх дітей — як прийомних, так і біологічних. Виявилося, що біологічні зв'язки не впливають на старіння мозку батьків.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найгірший метод виховання дітей — життя буде пеклом.