Со времен викингов. Археологи нашли два меча на древнем кладбище

Военные атрибуты были в кургане, который датируется 600-1000 годами нашей эры.

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Археологи из шведской организации Arkeologerna обнаружили мечи эпохи викингов в районе Вестманланд, недалеко от коммуны Чепинг. Открытие произошло при исследовании могильника позднего железного века.

Он датируется около 600–1000 годами нашей эры. Место содержит 100 могил и 2 кургана. Есть подтверждения другой похоронной деятельности. На это указывает открытие трех каменных гробниц, которые добавили в один из курганов столетиями позже, пишет Heritage Daily.

Arkeologerna – ведущий шведский консультант по археологии и культуре. Эта организация сосредотачивается на формировании знаний. Она является частью правительственного агентства Национальные исторические музеи (SHM ). В ней работают около 100 сотрудников.

В ходе одной из миссий члены организации обнаружили ценные артефакты. Когда раскопали полностью одну из мельниц неподалеку от коммуны Чепинг, нашли в ней большой тайник стеклянных бусин. А внутри него археологи увидели два меча викингов, которые были расположены вертикально.

Район Вестманланда остается ценным для исследователей истории. Раньше здесь уже находили мечи эпохи викингов – около 20 штук. Однако впервые обнаружили нетронутые мечи в одном захоронении. Антон Зайлер из Arkeologerna объясняет это тем, что мечи могли положить на курган для чествования родственников. Потому военный атрибут сыграл роль маркера, куда приходили члены семьи 1200 лет назад.

Кроме того, в ходе раскопок обнаружили обожженные кости животных и останки людей. Археологи увидели когти медведя и части гребешка. Также был игровой предмет. В ходе исследования района были обнаружены доказательства раннего заселения. Имелись остатки сельскохозяйственного земледелия бронзового или раннего железного века.

Пока неизвестно почему несколько человек попали в курган гораздо позже. Определить их пол также пока не смогли. Останки отправили на остеологический анализ. Археологи надеются получить дополнительные ответы.

Напомним, ранее Фокус писал о раскрытии 26-летней тайны подводных "вспышек" у Титаника.