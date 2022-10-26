Через 26 років. Таємниця підводних "спалахів" біля "Титаніка" нарешті розкрита (відео)

Спалахи бачили за допомогою гідролокатора у північній частині Атлантичного океану.

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Вперше сигнал сонара біля "Титаніка" побачив дайвер П. Х. Наргеолет, який спеціалізується на дослідженні корабля. Помітили незвичайне явище 26 років тому поряд з уламками судна на глибині 2900 метрів.

Спалахи бачили за допомогою гідролокатора у північній частині Атлантичного океану. Експедиція "Титанік" OceanGate 2022 спочатку вважала це іншим місцем аварії корабля. Однак натомість виявила жваву екосистему, пише IFL Science.

Знайдений хребет попередньо назвали Наргеолет-Фаннінг на честь двох фахівців, які брали участь у місії. Нещодавно відкрита геологічна структура вважається набором базальтових вулканічних утворень.

На кадрах можна побачити унікальну територію. Вона кишить байдикуванням морських мешканців.

"[Ми] вражені різноманітністю та щільністю губок, бамбукових коралів, інших холодноводних коралів, присадкових омарів та риб", — сказав доктор Стів В. Рос, професор-дослідник Центру морських наук Університету Північної Кароліни Вілмінгтона та головний науковий співробітник OceanGate.

Він додав, що ця невідома екосистема дозволить порівняти морське біорізноманіття на "Титаніку" та біля нього. Виявлені відмінності та подібності допоможуть краще зрозуміти глибоководне середовище.

У районі зібрали відеоматеріали, фотографії та зразки води для аналізу екологічної ДНК. Це допоможе виміряти ступінь біорізноманіття у рифі. Крім того, ми отримаємо важливу інформацію про те, як глибоководне океанське життя поширюється.

"Нам потрібно поділитися цією інформацією з науковою спільнотою та політиками, щоб бути впевненими, що ці вразливі екосистеми отримають належну увагу та захист, на які вони заслуговують", — сказав д-р Мюррей Робертс, професор прикладної морської біології та екології Школи геонаук Університету Единбурга.

OceanGate планують продовжити дослідження "Титаніка" та місць біля нього у 2023 році. Це має надати ще більшого розуміння.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про таємниче зникнення мільярдів снігових крабів із вод навколо Аляски.