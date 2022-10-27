З часів вікінгів. Археологи знайшли два мечі на старому цвинтарі

Військові атрибути були у кургані, який датується 600-1000 роками нашої ери.

Related video

Археологи зі шведської організації Arkeologerna знайшли мечі епохи вікінгів у районі Вестманланд, неподалік комуни Чепінг. Відкриття відбулося при дослідженні погребища пізнього залізного віку.

Воно датується близько 600-1000 років нашої ери. Місце містить 100 могил та 2 кургани. Є підтвердження іншої похоронної діяльності. На це вказує відкриття трьох кам'яних гробниць, які додали до одного з курганів століттями пізніше, пише Heritage Daily.

Arkeologerna – провідний шведський консультант з археології та культури. Ця організація зосереджується на формуванні знань. Вона є частиною урядового агентства Національні історичні музеї (SHM). У ній працює близько 100 співробітників.

Під час однієї із місій члени організації виявили цінні артефакти. Коли розкопали повністю один із млинів неподалік комуни Чепінг, знайшли в ньому велику схованку скляних намистин. А всередині нього археологи побачили два мечі вікінгів, які були розташовані вертикально.

Район Вестманланд залишається цінним для дослідників історії. Раніше тут уже знаходили мечі доби вікінгів – близько 20 штук. Проте вперше виявили незаймані мечі в одному похованні. Антон Зайлер із Arkeologerna пояснює це тим, що мечі могли покласти на курган для вшанування родичів. Тому військовий атрибут зіграв роль маркера, куди приходили члени сім'ї 1200 років тому.

Крім того, під час розкопок виявили обпалені кістки тварин та рештки людей. Археологи побачили пазурі ведмедя та частини гребінця. Також був іграшковий предмет. Під час дослідження району виявили докази раннього заселення. Були залишки сільськогосподарського землеробства бронзового чи раннього залізного віку.

Поки невідомо, чому кілька людей потрапили в курган набагато пізніше. Визначити їх стать також поки що не змогли. Рештки відправили на остеологічний аналіз. Археологи сподіваються отримати додаткові відповіді.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про розкриття 26-річної таємниці підводних "спалахів" у Титаніка.