Разрушили террористы. Во время реставрации в Ираке обнаружили наскальные изображения возрастом 2700 лет
Во время восстановления исторического места, разрушенного ИГИЛом, нашли редкую живопись.
Наскальные изображения обнаружили археологи на севере Ирака. На них можно увидеть разные военные сцены и деревья времен Ассирийской империи. Рисункам 2700 лет и они были сделаны на мраморных плитах в Мосуле, втором по величине городе в Ираке, пишет издание The Gurdian.
Там эксперты работали над восстановлением старинных ворот Машки. Их разрушили боевики террористической организации "Исламское государство" в 2016 году. ИГИЛ захватила значительные части Ирака и Сирии в 2014 году. Кроме того, организация проводила систематические рейды. Она уничтожала археологические достопримечательности и музеи. Таким образом террористы хотели стереть историю.
Глава реставрационных работ, Фадхил Мохаммед, не скрывал своих эмоций. Он сказал, что вместе с командой был очень удивлен, когда увидел 8 фресок с надписями и рисунками.
Ранее ворота Машки были одними из самых больших ворот Ниневии – древнего ассирийского города в историческом регионе Месопотамии. На резьбе можно увидеть пальмы, а также воина со стрелой.
Фадхил отметил, что фрески появились при правлении царя Сеннахерима, который был главой Неоассирийской империи и правил с 705 по 681 годы до нашей эры. На территории современного Ирака располагались некоторые древнейшие города в мире. Большое количество археологических памятников разбросано по всей стране.
Именно здесь когда-то жили ассирийцы, шумеры и вавилоняне. При поддержке международной коалиции во главе с США иракские войска освободили Мосул от террористов в 2017 году.
Напомним, ранее Фокус писал о новой находке в Швеции. Во время раскопок в лени Вестманланд в кургане обнаружили два меча еще с эпохи викингов.
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