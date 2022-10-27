Разрушили террористы. Во время реставрации в Ираке обнаружили наскальные изображения возрастом 2700 лет

Во время восстановления исторического места, разрушенного ИГИЛом, нашли редкую живопись.

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Наскальные изображения обнаружили археологи на севере Ирака. На них можно увидеть разные военные сцены и деревья времен Ассирийской империи. Рисункам 2700 лет и они были сделаны на мраморных плитах в Мосуле, втором по величине городе в Ираке, пишет издание The Gurdian.

Там эксперты работали над восстановлением старинных ворот Машки. Их разрушили боевики террористической организации "Исламское государство" в 2016 году. ИГИЛ захватила значительные части Ирака и Сирии в 2014 году. Кроме того, организация проводила систематические рейды. Она уничтожала археологические достопримечательности и музеи. Таким образом террористы хотели стереть историю.

Глава реставрационных работ, Фадхил Мохаммед, не скрывал своих эмоций. Он сказал, что вместе с командой был очень удивлен, когда увидел 8 фресок с надписями и рисунками.

Ранее ворота Машки были одними из самых больших ворот Ниневии – древнего ассирийского города в историческом регионе Месопотамии. На резьбе можно увидеть пальмы, а также воина со стрелой.

Фадхил отметил, что фрески появились при правлении царя Сеннахерима, который был главой Неоассирийской империи и правил с 705 по 681 годы до нашей эры. На территории современного Ирака располагались некоторые древнейшие города в мире. Большое количество археологических памятников разбросано по всей стране.

Именно здесь когда-то жили ассирийцы, шумеры и вавилоняне. При поддержке международной коалиции во главе с США иракские войска освободили Мосул от террористов в 2017 году.

Напомним, ранее Фокус писал о новой находке в Швеции. Во время раскопок в лени Вестманланд в кургане обнаружили два меча еще с эпохи викингов.

Также ученые наконец-то смогли расгадать тайну пропавшего минерала планеты с помощью необычного эксперимента.