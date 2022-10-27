Зруйнували терористи. Під час реставрації в Іраку виявили наскельні зображення віком 2700 років

Під час відновлення історичного місця, зруйнованого ІДІЛом, знайшли рідкісний живопис.

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Наскельні зображення виявили археологи на півночі Іраку. На них можна побачити різні військові сцени та дерева часів Ассирійської імперії. Малюнкам 2700 років і їх зробили на мармурових плитах у Мосулі, другому за величиною місті в Іраку, пише The Gurdian.

Там експерти працювали над відновленням старовинних воріт Машки. Їх зруйнували бойовики терористичної організації "Ісламська держава" у 2016 році. ІДІЛ захопила значні частини Іраку та Сирії у 2014 році. Окрім того, організація проводила систематичні рейди. Вона знищувала археологічні пам'ятки та музеї. Так, терористи хотіли стерти історію.

Голова реставраційних робіт Фадхіл Мохаммед не приховував своїх емоцій. Він сказав, що разом із командою дуже здивувався, коли побачив 8 фресок із написами та малюнками.

Раніше ворота Машки були одними з найбільших воріт Ніневії — стародавнього міста Ассирії в історичному регіоні Месопотамії. На різьбленні можна побачити пальми, а також воїна зі стрілою.

Фадхіл зазначив, що фрески з'явилися за правління царя Сеннахеріма, який був главою Неоассірійської імперії та правив з 705 по 681 рік до нашої ери. На території сучасного Іраку розташовувалися деякі найдавніші міста у світі. Велика кількість археологічних пам'яток розкидана по всій країні.

Саме тут колись жили ассирійці, шумери та вавилоняни. За підтримки міжнародної коаліції на чолі зі США іракські війська звільнили Мосул від терористів у 2017 році.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про нову знахідку у Швеції. Під час розкопок у лінощі Вестманланд у кургані виявили два мечі ще з епохи вікінгів.

Також вчені нарешті змогли розгадати таємницю зниклого мінералу планети за допомогою незвичайного експерименту.