В Україні затримали бойовика ІДІЛ, якого 7 років розшукував Інтерпол (фото)

За даними слідства, учасник "Ісламської держави" незаконно потрапив до України ще до повномасштабного вторгнення РФ та намагався налагодити у Києві схему легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком.

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Служба безпеки України затримала учасника терористичної організації "Ісламська держава", який 7 років переховувався від правосуддя та перебував у розшуку по лінії Інтерполу. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, цей учасник "ІДІЛ" тривалий час перебував на Близькому Сході, де займався переправленням бойовиків терористичної організації на територію Сирії.

СБУ затримала бойовика ІДІЛ Фото: СБУ

Зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії, який ще до повномасштабного вторгнення РФ нелегально потрапив до України, використовуючи іноземний паспорт підставної особи. Тут він намагався переховуватися від правосуддя:

постійно змінював номери мобільних телефонів та адреси орендованих квартир у різних містах нашої держави;

налагоджував у Києві канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком.

"Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання в столиці України", — йдеться у повідомленні.

Наразі учасник терористичної організації перебуває під вартою відповідно до процедури екстрадиційного арешту.

"Вирішується питання щодо подальшої екстрадиції затриманого до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук у 2017 році", — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, 11 жовтня працівники ДБР затримали керівника Національного природного парку "Хотинський" в Чернівецькій області, який вимагав та отримав хабаря у підприємця.

У цей же день "Слідство.Інфо" оприлюднило розслідування про те, що посадовець ДБР Олександр Говорущак живе у будинку під Києвом на 10 млн грн дешевшому за ринок.