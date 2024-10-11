В Украине задержали боевика ИГИЛ, которого 7 лет разыскивал Интерпол (фото)
По данным следствия, участник "Исламского государства" незаконно попал в Украину еще до полномасштабного вторжения РФ и пытался наладить в Киеве схему легализации выходцев из стран с повышенным террористическим риском.
Служба безопасности Украины задержала участника террористической организации "Исламское государство", который 7 лет скрывался от правосудия и находился в розыске по линии Интерпола. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, этот участник "ИГИЛ" длительное время находился на Ближнем Востоке, где занимался переправкой боевиков террористической организации на территорию Сирии.
Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который еще до полномасштабного вторжения РФ нелегально попал в Украину, используя иностранный паспорт подставного лица. Здесь он пытался скрываться от правосудия:
- постоянно менял номера мобильных телефонов и адреса арендованных квартир в разных городах нашего государства;
- налаживал в Киеве канал незаконной легализации выходцев из стран с повышенным террористическим риском.
"Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания в столице Украины", — говорится в сообщении.
Сейчас участник террористической организации находится под стражей в соответствии с процедурой экстрадиционного ареста.
"Решается вопрос о дальнейшей экстрадиции задержанного в страну происхождения, которая объявила его в международный розыск в 2017 году", — отметили в СБУ.
Напомним, 11 октября работники ГБР задержали руководителя Национального природного парка "Хотинский" в Черновицкой области, который требовал и получил взятку у предпринимателя.
В этот же день "Слідство.Інфо" обнародовало расследование о том, что чиновник ГБР Александр Говорущак живет в доме под Киевом на 10 млн грн дешевле рынка.