В Украине задержали боевика ИГИЛ, которого 7 лет разыскивал Интерпол (фото)

По данным следствия, участник "Исламского государства" незаконно попал в Украину еще до полномасштабного вторжения РФ и пытался наладить в Киеве схему легализации выходцев из стран с повышенным террористическим риском.

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Служба безопасности Украины задержала участника террористической организации "Исламское государство", который 7 лет скрывался от правосудия и находился в розыске по линии Интерпола. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, этот участник "ИГИЛ" длительное время находился на Ближнем Востоке, где занимался переправкой боевиков террористической организации на территорию Сирии.

СБУ задержала боевика ИГИЛ Фото: СБУ

Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который еще до полномасштабного вторжения РФ нелегально попал в Украину, используя иностранный паспорт подставного лица. Здесь он пытался скрываться от правосудия:

постоянно менял номера мобильных телефонов и адреса арендованных квартир в разных городах нашего государства;

налаживал в Киеве канал незаконной легализации выходцев из стран с повышенным террористическим риском.

"Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания в столице Украины", — говорится в сообщении.

Сейчас участник террористической организации находится под стражей в соответствии с процедурой экстрадиционного ареста.

"Решается вопрос о дальнейшей экстрадиции задержанного в страну происхождения, которая объявила его в международный розыск в 2017 году", — отметили в СБУ.

Напомним, 11 октября работники ГБР задержали руководителя Национального природного парка "Хотинский" в Черновицкой области, который требовал и получил взятку у предпринимателя.

В этот же день "Слідство.Інфо" обнародовало расследование о том, что чиновник ГБР Александр Говорущак живет в доме под Киевом на 10 млн грн дешевле рынка.