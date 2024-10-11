Руководителя Национального парка на Буковине задержали на получении $65 тыс. взятки

Как сообщили в Офисе генпрокурора, за эти средства руководитель нацпарка планировал предоставить предпринимателю в аренду три земельных участка площадью 0,48 га для обустройства базы отдыха.

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Работники Государственного бюро расследований задержали руководителя Национального природного парка "Хотинский" в Черновицкой области, который требовал и получил взятку у предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Бизнесмен обратился к чиновнику для оформления долгосрочной аренды земельных участков на территории Нацпарка для обустройства базы отдыха. Чиновник заявил ему, что подпишет договоры аренды за 65 тыс. долларов США. Юридически руководитель нацпарка планировал все прикрывать мнимыми договорами о сотрудничестве.

"Коммерсант решил не платить взятку и обратился к правоохранителям. 9 октября 2024 года правоохранители задержали директора Нацпарка "с поличным" во время получения 65 тыс. долларов США после подписания арендных документов", — говорится в сообщении.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что чиновнику уже сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Мужчине грозит от 8 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн гривен.

Напомним, 11 октября "Слідство.Інфо" обнародовало расследование о том, что чиновник ГБР Александр Говорущак живет в доме под Киевом, на 10 млн грн дешевле рынка.

24 сентября ГБР вместе с СБУ разоблачили командира батальона одной из воинских частей, который брал деньги с подчиненных военнослужащих за возможность служить на Закарпатье.