Чиновник ГБР живет в доме под Киевом на 10 млн грн дешевле рынка, — расследование

Сам Александр Говорущак не захотел отвечать на вопросы журналистов относительно приобретенного его женой имущества и резко закрыл дверь перед расследовательницей.

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Жена руководителя отдела Государственного бюро расследований, который занимается преступлениями правоохранителей и судей, Александра Говорущака в 2023 году приобрела дом в пригороде Киева, однако в декларации указала стоимость в три раза ниже рыночной цены такого помещения. Об этом говорится в расследовании журналистов "Слидство.Инфо".

"Екатерина Говорущак приобрела дом на 165 квадратных метров в Петропавловской Борщаговке за 1,45 миллиона гривен, а земельный участок — за 3 миллиона гривен. Как и муж, она работает в ГБР — подбирает кадры, организует обучение", — говорится в материале.

Дом Говорущаков на Петропавловской Борщаговке Фото: Слідство. Інфо

Таким образом совокупная стоимость квартиры вместе с участком, согласно декларациям должностных лиц, составляет 4,5 млн грн. Однако журналисты утверждают, что рыночная стоимость этой недвижимости и придомовой территории составляет не менее 14,5 млн грн. Авторы расследования приводят следующие аргументы:

в интернете журналисты нашли объявление о продаже почти идентичного дома с ремонтом прямо рядом с помещением чиновника, который стоит 350 тысяч долларов;

дизайнер Анжелика Онуфриенко по фото из объявления о продаже дома оценила стоимость ремонта в 800 долларов за квадратный метр. Поскольку общая площадь дома Говорущаков составляет 175 квадратов, то стоимость самого дома без ремонта будет меньше на 140 тысяч долларов. 350 — 140 = 210 тысяч долларов или около 8,5 миллиона гривен;

журналистам удалось пообщаться с застройщиком, который достраивает и продает соседние почти идентичные дома. Во время разговора он заметил: "Такой участок стоит 150 тысяч долларов" — это 6 млн гривен.

"Вместе с землей стоимость дома без ремонта могла составить 14,5 миллиона гривен, а это втрое меньше, чем задекларировал чиновник (почти 4,5 миллиона гривен)", — отметили журналисты.

По словам аналитика Центра противодействия коррупции Антонины Волкотруб, цена на дом выглядит однозначно заниженной.

"Получается, будто "давайте занизим стоимость, чтобы ко мне не "докапывались", чтобы все арифметически сходилось". Потому что если у тебя все средства добропорядочные, все активы добропорядочные, то тебе нет смысла этого всего делать", — сказала Волкотруб.

Сам Говорущак, когда его встретили расследователи "Слідства.Інфо" у здания ГБР, не захотел общаться с журналистами и резко закрыл перед журналисткой входную дверь в правоохранительный орган.

"Все, что там (в декларации, — ред.) записано, там и смотрите. Для вас публично сделали, чтобы вы смотрели", — отметил Говорущак.

Напомним, 3 октября стало известно, что ГБР в Хмельницком изучает списки людей, которые были найдены во время обысков в рабочем кабинете руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

17 сентября "Схемы" обнародовали расследование, в котором говорится о том, как российское агентство раскручивало политический проект Медведчука.