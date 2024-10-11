Посадовець ДБР живе у будинку під Києвом на 10 млн грн дешевшому за ринок, — розслідування

Сам Олександр Говорущак не захотів відповідати на питання журналістів щодо придбаного його дружиною майна та різко зачинив двері перед розслідувачкою.

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Дружина керівника відділу Державного бюро розслідувань, який займається злочинами правоохоронців та суддів, Олександра Говорущака у 2023 році придбала будинок у передмісті Києва, проте у декларації вказала вартість у тричі нижчу за ринкову ціну такого помешкання. Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Слідство. Інфо".

"Катерина Говорущак придбала будинок на 165 квадратних метрів у Петропавлівській Борщагівці за 1,45 мільйона гривень, а земельну ділянку — за 3 мільйони гривень. Як і чоловік, вона працює у ДБР — підбирає кадри, організовує навчання", — йдеться у матеріалі.

Будинок Говорущаків на Петропавлівській Борщагівці Фото: Слідство. Інфо

Таким чином сукупна вартість помешкання разом з ділянкою, згідно з деклараціями посадовців, становить 4,5 млн грн. Проте журналісти переконують, що ринкова вартість цієї нерухомості та прибудинкової території становить щонайменше 14,5 млн грн. Автори розслідування наводять наступні аргументи:

в інтернеті журналісти знайшли оголошення про продаж майже ідентичного будинку з ремонтом прямо поруч із помешканням посадовця, який коштує 350 тисяч доларів;

дизайнерка Анжеліка Онуфрієнко по фото з оголошення про продаж будинку оцінила вартість ремонту у 800 доларів за квадратний метр. Оскільки загальна площа будинку Говорущаків складає 175 квадратів, то вартість самого будинку без ремонту буде меншою на 140 тисяч доларів. 350 — 140 = 210 тисяч доларів або ж близько 8,5 мільйона гривень;

журналістам вдалося поспілкуватися із забудовником, який добудовує та продає сусідні майже ідентичні будинки. Під час розмови він зауважив: "Така ділянка коштує 150 тисяч доларів" — це 6 млн гривень.

"Разом із землею вартість будинку без ремонту могла скласти 14,5 мільйона гривень, а це утричі менше, ніж задекларував посадовець (майже 4,5 мільйона гривень)", — наголосили журналісти.

За словами аналітикині Центру протидії корупції Антоніни Волкотруб, ціна на будинок виглядає однозначно заниженою.

"Виходить, ніби "давайте занизимо вартість, щоб до мене не "доколупувалися", щоб все арифметично сходилось". Бо якщо в тебе всі кошти доброчесні, всі активи доброчесні, то тобі немає сенсу цього всього робити", — сказала Волкотруб.

Сам Говорущак, коли його зустріли розслідувачі "Слідства.Інфо" біля будівлі ДБР, не захотів спілкуватись з журналістами та різко зачинив перед журналісткою вхідні двері до правоохоронного органу.

"Все, що там (в декларації, — ред.) записано, там і дивіться. Для вас публічно зробили, щоб ви дивилися", — зазначив Говорущак.

Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що ДБР у Хмельницькому вивчає списки людей, які були знайдені під час обшуків у робочому кабінеті керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

17 вересня "Схеми" оприлюднили розслідування, в якому йдеться про те, як російська агенція розкручувала політичний проєкт Медведчука.