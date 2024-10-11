Керівника Національного парку на Буковині затримали на отриманні $65 тис. хабаря

Як повідомили в Офісі генпрокурора, за ці кошти керівник нацпарку планував надати підприємцю в оренду три земельні ділянки площею 0,48 га для облаштування бази відпочинку.

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Працівники Державного бюро розслідувань затримали керівника Національного природного парку "Хотинський" у Чернівецькій області, який вимагав та отримав хабаря у підприємця. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Бізнесмен звернувся до посадовця для оформлення довгострокової оренди земельних ділянок на території Нацпарку для облаштування бази відпочинку. Чиновник заявив йому, що підпише договори оренди за 65 тис. доларів США. Юридично керівник нацпарку планував все прикривати удаваними договорами про співпрацю.

"Комерсант вирішив не платити хабар і звернувся до правоохоронців. 9 жовтня 2024 року правоохоронці затримали директора Нацпарку "на гарячому" під час одержання 65 тис. доларів США після підписання орендних документів", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що посадовцю вже повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за ч. 4 ст. 368 КК України. Чоловікові загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд вже обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 2 млн гривень.

Нагадаємо, 11 жовтня "Слідство.Інфо" оприлюднило розслідування про те, що посадовець ДБР Олександр Говорущак живе у будинку під Києвом, на 10 млн грн дешевшому за ринок.

24 вересня ДБР разом із СБУ викрили командира батальйону однієї з військових частин, який брав гроші з підлеглих військовослужбовців за можливість служити на Закарпатті.