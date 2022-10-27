Шутки эволюции. Руконожки используют средние пальцы, чтобы ковыряться в носу и поедать слизь

Большие глаза, пушистые хвосты и чувствительные уши делают этих приматов очень милыми, но ученые раскрыли их "грязный секрет".

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Мадагаскарские руконожки — уникальный вид приматов, по сути они являются единственными представителями руконожковых. Их огромные глаза, пушистые хвосты и длинные тонкие пальцы делают их весьма милыми приматами. Но в новом исследовании ученые обнаружили одну привычку ай-ай, как их еще называют, которая делает их не такими уж и милыми, пишет The Guardian.

Исследователям известно, что эти приматы предпочитают вести ночной образ жизни, а удлиненный средний палец с шаровидным суставом руконожки используют для охоты — таким образом они простукивают полые деревья, чтобы найти и выловить личинок.

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Однако во время нового исследования ученые обнаружили, что длинные средние пальцы нужны ай-ай не только для охоты, но и вполне обыденного занятия — ковыряния в носу. По словам соавтора исследования доцента Бернского университета Анн-Клэр Фабр, в ходе наблюдений за животными они обнаружили, что руконожки засовывают свои длинные средние пальцы почти на 8 сантиметров вглубь носовых пазух. Затем энергичными движениями собирают носовую слизь, а затем слизывают ее с пальца.

Помочь ученым разобраться с этой не столь милой привычкой помог руконожка из центра лемуров. Ученые заметили, как он слизывает слизь с пальца, когда наблюдали и записывали поведение ай-ай. Позже ученые создали 3D-модель, используя компьютерную томографию головы и руки ай-ай — исследовав результаты томографии ученые пришли к выводу, что палец глубоко проникает внутрь головы животного и, по видимому, оказывается в горле.

По словам Фабр, наблюдения за руконожками в дикой природе не позволили ученым заметить такое поведение, однако то, что ученые на наблюдали ранее, как руконожка ковыряется в носу, вовсе не значит, что они не делали этого раньше.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что навык ковыряния в носу наиболее распространен среди видов с тонкими манипулятивными навыками, например, у людей, капуцинов, макак, шимпанзе и орангутангов. По словам Фабр, в данный момент ковыряние в носу недостаточно изучено — предполагается, что это может быть просто актом самоочищения, однако желание съесть слизь после этого интригует ученых.

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