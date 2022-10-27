Жарти еволюції. Руконіжки використовують середні пальці, щоб колупатися в носі та поїдати слиз

Великі очі, пухнасті хвости та чутливі вуха роблять цих приматів дуже милими, але вчені розкрили їхній "брудний секрет".

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Мадагаскарські руконіжки — унікальний вид приматів, по суті є єдиними представниками руконіжкових. Їхні величезні очі, пухнасті хвости і довгі тонкі пальці роблять їх дуже милими приматами. Але в новому дослідженні вчені виявили одну звичку ай-ай, як їх ще називають, яка робить їх не такими вже й милими, пише The Guardian.

Дослідникам відомо, що ці примати вважають за краще вести нічний спосіб життя, а подовжений середній палець з кулястим суглобом руконіжки використовують для полювання — так вони простукують порожнисті дерева, щоб знайти та виловити личинок.

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Однак під час нового дослідження вчені виявили, що довгі середні пальці потрібні ай-ай не тільки для полювання, але й для повсякденного заняття — колупання в носі. За словами співавтора дослідження доцента Бернського університету Анн-Клер Фабр, під час спостережень за тваринами вони виявили, що руконіжки засовують свої довгі середні пальці майже на 8 сантиметрів у глибину носових пазух. Потім енергійними рухами збирають носовий слиз, а потім злизують з пальця.

Допомогти вченим розібратися з цією не такою милою звичкою допоміг руконіжка із центру лемурів. Вчені помітили, як він злизує слиз із пальця, коли спостерігали та записували поведінку ай-ай. Пізніше вчені створили 3D-модель, використовуючи комп'ютерну томографію голови і руки ай-ай — дослідивши результати томографії, вчені дійшли висновку, що палець глибоко проникає всередину голови тварини і, мабуть, опиняється в горлі.

За словами Фабр, спостереження за руконіжками в дикій природі не дозволили вченим помітити таку поведінку, проте те, що вчені не спостерігали раніше, як руконіжка колупається в носі, зовсім не означає, що вони не робили цього раніше.

Під час дослідження вчені дійшли висновку, що навик колупання в носі найпоширеніший серед видів з тонкими маніпулятивними навичками, наприклад, у людей, капуцинів, макак, шимпанзе та орангутангів. За словами Фабр, зараз колупання в носі недостатньо вивчене — передбачається, що це може бути просто актом самоочищення, проте бажання з'їсти слиз після цього інтригує вчених.

Раніше Фокус писав про те, що закохані лемури пролили світло на таємницю моногамії.