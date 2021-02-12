Влюбленные лемуры проливают свет на тайну моногамии, - ученые

Окситоцин и вазопрессин, "химические вещества объятий", влияют на склонность различных видов к моно- или полигамии.

Мы, люди, одержимы поиском того самого единственного — особенного человека, с которым мы можем обзавестись семьей и состариться. Но многие виды в животном мире имеют другое представление о взаимоотношениях, пишет Science Focus.

В то время как около 90 % видов птиц практикуют ту или иную форму верности одному партнеру, среди млекопитающих это делают всего от 3 до 5 % особей. Но что именно заставляет одних животных формировать узы на всю жизнь, в то время как другие довольствуются полигамными отношениями?

Согласно исследованию, проведенному группой ученых из Университета Дьюка с участием группы лемуров, дальних родственников приматов человека, родом с острова Мадагаскар, система межнейронных связей может быть ключом к продолжительной любви у одних видов, и кратковременной у других.

Исследования, проведенные за последние 30 лет на грызунах, показывают, что действие двух гормонов на мозг, выделяющихся во время спаривания, так называемых "химических веществ объятий" окситоцина и вазопрессина, играет большую роль в установлении долгосрочных парных связей.

Например, сравнивая мозг моногамных прерийных полевок с их распутными собратьями, горными и луговыми полевками, исследователи обнаружили, что у прерийных полевок было больше рецепторов этих гормонов, особенно в частях системы вознаграждения мозга.

В новом исследовании ученые использовали специальную технику визуализации мозга для картирования, связывающих участков окситоцина и вазопрессина в мозге 12 лемуров, умерших естественной смертью.

Они обнаружили, что окситоцин и вазопрессин, действуют на разные части мозга лемуров по сравнению с предыдущими исследованиями на грызунах, сделав картину более сложной, чем предполагалось изначально.

"Вероятно, существует несколько различных способов реализации моногамии в мозгу, и все зависит от того, каких животных мы рассматриваем", — подитожил ведущий автор исследования доктор Николас Гребе из Университета Дьюка.